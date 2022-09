Aonde Pedro Raul vai jogar em 2023?

O destaque do Brasileirão 2022 já recebeu sondagens de vários grandes do país; veja a sua situação

Pedro Raul vai fazendo temporada dos sonhos em 2022. Brigando pela artilharia do Brasileirão, o atacante é o responsável por mais da metade dos gols do Goiás na competição e vai comandando a boa campanha do Esmeraldino.

Naturalmente, despertou interesse de várias outras equipes. O atacante vem sendo sonho de consumo de várias torcidas de clubes considerados grandes. Assim, a pergunta acaba se tornando óbvia: aonde é que Pedro Raul vai jogar em 2023?

A situação do jogador, porém, não é tão simples: após se destacar na campanha do Botafogo em 2020, o atacante foi negociado com o Kashiwa Reysol, do Japão. E a intenção dos japoneses é de negociar o atleta para 2023.

Clubes interessados em Pedro Raul

Não são poucos os clubes interessados em Pedro Raul. Segundo várias reportagens, equipe como Botafogo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, São Paulo e Vasco da Gama teriam sondado o atacante.

O jornalista Thiago Franklin, do Canal do TF, confirmou a sondagem do Fogão. Já a Gazeta também confirmou o interesse do Timão. Questionado pela reportagem do SporTV, antes do confronto entre Goiás x Flamengo, o diretor de futebol do clube carioca, Marcos Braz, não negou a sondagem, mas descartou qualquer negociação em andamento.

De acordo com o GE, Pedro Raul recusou uma proposta do futebol espanhol no final de agosto, querendo terminar a temporada no Goiás. E segundo o jornalista Jorge Nicola, a pedida do Kashiwa Reysol gira em torno de R$ 15 milhões. Vale a aposta?

Onde Pedro Raul pretende jogar em 2023?

De acordo com apuração do SporTV, antes do confronto entre Goiás x Flamengo, o objetivo do staff de Pedro Raul é que o atleta atue no futebol espanhol em 2023.

Segundo a reportagem, o atacante gosta de acompanhar a liga espanhola e acredita que pode se adaptar bem ao campeonato. Pedro Raul ainda tem boas referências de Raphinha, atual jogador do Barcelona e seu amigo pessoal.