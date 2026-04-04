"Anthony Correia chega a um acordo preliminar com clube da Eredivisie"

Anthony Correia é o principal candidato para suceder Ron Jans no FC Utrecht, segundo o jornal De Telegraaf. O técnico do Telstar viu sua equipe perder por 0 a 2 para o FC Groningen na noite de sábado, mas, após a partida, o assunto principal foi seu possível futuro na cidade de Utrecht. O próprio Correia confirmou que já ocorreram conversas.

O técnico de 43 anos reconheceu que, nesta fase da temporada, está em negociações com vários clubes. “Nesta fase do campeonato, às vezes você toma um café com diferentes clubes”, disse o técnico à ESPN.

“Todos no Telstar sabem que considero o Utrecht um clube muito bom, então com certeza tomamos um café”, disse Correia.

Segundo fontes próximas ao treinador, o FC Utrecht o colocou no topo da lista. O clube busca um sucessor para Ron Jans, que se aposentará após esta temporada, e vê em Correia o candidato ideal. As conversas entre ambas as partes já estão em estágio avançado.

De acordo com o De Telegraaf, o FC Utrecht e Correia já chegaram a um acordo geral. O maior obstáculo atualmente está no Telstar, que está exigindo muito nas negociações. Como Correia não tem cláusula de rescisão em seu contrato, o clube pode exigir uma quantia alta de rescisão. Por isso, os clubes ainda estão muito distantes um do outro.

Enquanto isso, o FC Utrecht mantém outras opções em aberto. Rick Kruys, do FC Volendam, e um candidato estrangeiro também fazem parte da seleção final. No entanto, Correia leva uma vantagem neste momento.

O AZ também é citado como um possível destino para Correia, mas esse interesse parece menos concreto. O foco está atualmente voltado principalmente para o FC Utrecht, onde ele é visto como o principal candidato para suceder Jans. Isso torna as próximas semanas cruciais para o seu futuro.

O próprio Correia mantém a calma diante de todos os desdobramentos. “Não sei até onde isso vai, mas isso também não é relevante neste momento”, disse ele. “Por enquanto, meu foco está apenas no Telstar. Trabalho aqui com muito prazer, porque este é o lugar sobre o qual tenho influência real.”