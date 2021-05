Mercado: Dortmund baixa o preço e aceita vender Jadon Sancho

Alvo do Manchester United, o jovem inglês viu o interesse de outros clubes esfriar, e teve corte de preço

Após o enorme interesse gerado por Jadon Sancho nas últimas temporadas, o Borussia Dortmund viu “esfriar” o desejo de gigantes europeus pelo jovem atacante, e já aceita até mesmo reduzir o seu preço para uma eventual venda.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo informações da Goal, o novo valor pedido pelo Borussia seria de 78 milhões de libras (cerca de 575 milhões de reais).

Tido como um dos grandes alvos do Manchester United para a próxima temporada, o jogador perdeu o posto de grande estrela jovem do elenco para Erling Haaland. Com isso, o Dortmund enxerga a possibilidade de negociá-lo, mesmo que prefira manter o jogador em seu plantel por mais tempo.

O ex-jogador e atual diretor esportivo do Borussia, Michael Zorc, afirmou ter um “acordo de cavalheiros” com Sancho, que permite sua transferência sob “algumas circunstâncias”, que seriam justamente os 78 milhões de libras pedidos pelos alemães.

Além do Manchester United, abertamente interessado no inglês, times como Liverpool, Chelsea e Manchester City também são potenciais destinos do jogador, que deve mesmo sair caso o Borussia não consiga uma vaga para a próxima temporada da Champions.