Angers x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela 20ª rodada da Ligue 1, os times se enfrentam nesta sábado (16), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a liderança da Ligue, o PSGvisita o Angers pela 20ª rodada do . O jogo é neste sábado (16), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball App. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Angers x DATA Sábado, 16 de janeiro de 2020 LOCAL Stade Jean Bouin - Angers, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Amaury Delerue

ONDE VAI PASSAR?



O Angers joga em casa, querende colocar no G4 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball App. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ANGERS

Sétimo colocado da , o Angers está a três pontos do G4, grupo dos times que se classificam para disputar as competições europeias. Para o duelo, os donos da casa podem ter a volta de Sofiane Boufal, afastado por um probelma na coxa. Ele não deve netrar comotitular, mas pode aparecer como opção no banco.

👀 𝗝 - 𝟮 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 ! ⚫⚪



🗣️ Vous avez hâte ?



⚡ #SCOPSG ⚡ pic.twitter.com/nYXDT0g0Vs — Angers SCO (@AngersSCO) January 14, 2021

Provável escalação do Angers: Bernardoni; Manceau, Traore, Thomas, Doumbia; Mangani, Coulibaly; Cabot, Fulgini, Lage; Bahoken

PSG

Vice-líder da Ligue 1, o PSG vai para o jogo dias após conquistar a primeira taça do ano e primeira sob comando de Mauricio Pochettino, a da Supercopa. Depois de mais de um mês, Neymar deve aparecer na equipe titular, assim como Danilo Pereira e Kimpembe.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Pereira, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Neymar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Mônaco 3 x 0 Angers Ligue 1 9 de janeiro de 2021 1 x 2 Angers Ligue 1 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Angers Ligue 1 24 de janeiro de 2021 9h (de Brasília) Angers x Nimes Ligue 1 31 de janeiro de 2021 11h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 Supercopa da 13 de janeiro de 2021 PSG 3 x 0 Brestois Ligue 1 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas