Angers x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Nesta sexta-feira (30), Marselha pode assumir a liderança provisória da Ligue 1; veja como acompanhar na TV e na internet

O Olympique de Marselha visita o Angers nesta sexta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stade Raymond Kopa, pela abertura da nona rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Podendo assumir a liderança provisória em caso de vitória, o Olympique de Marselha soma 20 pontos, dois a menos que o líder PSG.

Do outro lado, o Angers, com oito pontos e na 14ª posição, chega embalado com duas vitórias seguidas na Ligue 1.

Escalações:

Escalação do provável ANGERS: Fofana; Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Bentaleb; Ounahi, Hunou, Boufal; Sima.

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: Lopez; Gigot, Mbemba, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac; Guendouzi, Gerson; Sanchez.

Desfalques

Angers

Ulrick Eneme-Ella, lesionado, está fora.

Olympique de Marselha

Nuno Tavares, suspenso, é desfalque.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 29 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stade Raymond Kopa – Angers, FRA

• Arbitragem: FULANO (árbitro), JOÃO e MARIA (assistentes), X (Quarto árbitro) e Y (AVAR)