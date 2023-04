Angers x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pela 32ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na TV e na internet

Angers e PSG se enfrentam na tarde desta sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), no Stade Jean Bouin, em Paris, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com duas vitórias seguidas, o PSG, atual líder da Ligue 1 com 72 pontos, procura aumentar sua vantagem sobre o Olympique de Marselha, que ocupa a segunda posição com 64 pontos. Para o confronto, o técnico Galtier deve ter Mbappé e Messi no ataque.

Já o Angers, na lanterna da competição, com apenas 14 pontos, vem de derrota para o Clermont por 2 a 1 na última rodada. Em 32 partidas entre as duas equipes, o PSG tem um histórico de domínio. Foram 22 vitórias, contra apenas três para o Angers e sete empates. No encontro mais recente, que ocorreu durante o primeiro turno do Campeonato Francês 2022/12, o PSG venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Danilo; Hakimi, Soler, Ruiz, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappé.

Angers: Bernardoni; Rao-Lisoa, Valery, Bamba, Ghoulam, Kalumba; Bahoya, Mendy, Hunou; Abdelli, Niane.

Desfalques

PSG

Timothy Pembele, Renato Sanches, Marco Verratti, Mukiele, Presnel Kimpembe e Neymar seguem no departamento médico.

Angers

Nabil Bentaleb cumprirá suspensão, enquanto Pierrick Capelle, Farid El Melali, Amine Salama, Miha Blazic, Ilyas Chetti, Ali Kalla e Ulrick Eneme-Ella estão com problemas físicos.

Quando é?

Data: sexta-feira, 20 de abril de 2023