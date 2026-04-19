Andries Jonker surpreende e volta aos campos holandeses após o verão

Andries Jonker vai voltar aos campos holandeses. Segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, ele está em negociações com o MVV.
As negociações entre Jonker e o clube de Limburgo já se encontram na fase final. O ex-assistente de Louis van Gaal substituirá Peter van den Berg.
No início deste mês, já ficou claro que o MVV e Van den Berg se separariam após esta temporada. Seu contrato não foi renovado.
Agora, o clube vai nomear Jonker. Seu assistente será Kevin Hofland. Ele foi demitido no inverno passado do cargo de técnico principal do Helmond Sport.
Jonker já atuou como assistente de Van Gaal na seleção holandesa, técnico interino do Bayern de Munique, técnico do Wolfsburg, técnico da seleção feminina holandesa e técnico principal do Telstar.