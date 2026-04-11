Ancelotti surpreende Neymar a dois meses da Copa do Mundo

A apenas dois meses do início da Copa do Mundo de Futebol, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, reacendeu o debate sobre o futuro de Neymar Júnior na “Seleção”, afirmando em entrevista à revista “France Football” que o retorno do astro veterano à equipe é “possível”, desde que ele esteja em plena forma física e técnica antes do torneio.

Neymar, que não veste a camisa da Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho durante o confronto contra o Uruguai, vem passando por um longo processo de recuperação desde então.

Após seu retorno ao Santos no início de 2025, o jogador de 34 anos busca recuperar seu nível, na esperança de participar da Copa do Mundo, marcada para os dias 11 de junho e 19 de julho próximos.

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Apesar de sua longa ausência, Neymar conta com o apoio claro de alguns líderes da seleção, principalmente Casemiro, que acredita que o maior artilheiro da história do Brasil (79 gols) ainda é capaz de oferecer a contribuição necessária, graças à sua experiência e qualidade técnica, mesmo que seu desempenho tenha diminuído em alguns momentos.

Ancelotti, que lida com cautela com este assunto delicado, disse em suas declarações: “Neymar é um talento excepcional, e é natural que as pessoas acreditem que ele é capaz de nos ajudar a conquistar a Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela Confederação Brasileira de Futebol e por mim pessoalmente, e ainda tem dois meses para provar que está totalmente pronto.”

O técnico italiano acrescentou: “Vou convocar apenas os jogadores que estiverem fisicamente prontos. Neymar está se recuperando bem da lesão no joelho e já começou a marcar gols novamente. Ele precisa continuar trabalhando nesse ritmo, pois está no caminho certo.”

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E apesar de ter ficado de fora dos dois últimos amistosos contra a França (2 a 1) e Portugal (3 a 1), os sinais vindos do campo de treinamento da Seleção sugerem que a porta ainda está aberta para seu retorno, caso ele prove sua capacidade de competir nos mais altos níveis.

Paralelamente, reportagens da imprensa americana revelaram a possibilidade de Neymar deixar o Santos nos próximos meses, com conversas preliminares entre seus representantes e o clube americano Cincinnati, como preparação para uma possível transferência para a MLS até 2027, em uma jogada que pode representar o capítulo final de sua carreira profissional.