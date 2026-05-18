Ancelotti fala sobre posição em que Neymar deve jogar e dá recado geral: "não quero estrelas"

A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi o principal assunto do futebol brasileiro nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (18), a dúvida chegou ao fim: o camisa 10 está entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial.

Logo após anunciar os escolhidos, o treinador italiano tratou de explicar os motivos da convocação e deixou claro que o atacante do Santos não terá tratamento diferenciado dentro do elenco.

"Fizemos a avaliação de Neymar o ano todo. Ele é um jogador importante, vai ser importante nessa Copa do Mundo. Tem o mesmo papel e obrigação que os outros 25. Tem a possibilidade de jogar, não jogar, entrar, estar no banco. Tem a mesma responsabilidade que os outros. É um jogador experiente".

O técnico também indicou como pretende utilizar Neymar durante a competição. A tendência é de que o craque atue de maneira mais centralizada no setor ofensivo, com liberdade de criação próximo à área adversária. Apesar do peso histórico do camisa 10, Ancelotti reforçou que desempenho nos treinamentos será determinante para definir espaço na equipe titular.

"Quero ser claro, honesto e limpo: ele vai jogar se merecer jogar. O treino vai decidir isso. Acho importante não fixar toda a expectativa em cima de um só jogador".

A declaração vai ao encontro de um discurso que o treinador vem sustentando desde sua chegada à seleção: a prioridade é o coletivo. Internamente, Ancelotti tem evitado qualquer tipo de hierarquia baseada em status ou histórico dos atletas.

Neymar não atua pela seleção desde 17 de outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Na ocasião, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, precisou passar por cirurgia e ficou mais de um ano afastado dos gramados.

Desde o retorno ao Santos, em janeiro de 2025, o atacante conviveu com um planejamento físico rigoroso. Em dezembro do ano passado, ele ainda passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Em 2026, porém, não sofreu novas lesões graves, embora siga realizando controle de carga para evitar problemas musculares.

Ancelotti destacou justamente a evolução física recente como fator decisivo para manter Neymar entre os convocados.

"A avaliação de todo o ano foi só a parte física, sempre falamos disso. Sempre foi um tema físico para ele. Jogou os últimos jogos com continuidade. Ele pode melhorar a sua condição física até o primeiro jogo da Copa. Experiência nesse tipo de competição, o carinho que tem no grupo pode ajudar no ambiente a sacar o melhor".

Nesta segunda-feira (18), Neymar realizou exames após sentir dores na panturrilha direita durante a partida contra o Coritiba, consequência de uma pancada sofrida no jogo. O atacante acompanhou a convocação em casa, cercado por familiares e amigos.

Mesmo administrando a parte física, os números recentes sustentam a confiança da comissão técnica. Em 2026, Neymar soma 15 partidas, seis gols e quatro assistências. Já em 2025, disputou 28 jogos, marcou 11 vezes e distribuiu quatro assistências.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira masculina, com 79 gols em 128 partidas oficiais, Neymar esteve presente em todas as pré-listas de Ancelotti desde a chegada do treinador, mas ainda não havia sido chamado oficialmente até agora.

Agora confirmado na Copa do Mundo, o camisa 10 chega ao torneio cercado de expectativa, mas também com um recado direto do novo comandante da seleção: na equipe de Ancelotti, nome não garante posição, e ninguém estará acima do grupo.