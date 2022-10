Ancelotti corta boatos sobre Mbappé no Real Madrid

O treinador da equipe merengue se recusou a comentar à respeito de novas especulações sobre o francês

Kylian Mbappé não deve permanecer no PSG. De acordo com apuração da GOAL, o atacante já decidiu que quer deixar o clube e pode já ser negociado na janela do início de 2023.

Obviamente, conforme voltaram as especulações sobre o futuro do francês, voltaram os boatos de que o destino de Mbappé seria o Real Madrid, clube com o qual ficou perto de assinar na última temporada.

Mas Carlo Ancelotti nem parece querer saber dessa história. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12), o comandante merengue cortou todo tipo de boato e se negou a responder sobre o atacante.

"Se Mbappé vai vir em janeiro? Você tem coragem de perguntar isso... eu não vou responder. Não preciso responder," cortou Ancelotti, questionado sobre o possível novo reforço.

Na última janela, o Real Madrid teria chegado até a igualar a proposta do PSG por Mbappé, mas viu os seus esforços serem em vão - o atacante contou até com o incentivo do presidente da França, Emmanuel Macron, para ficar no Paris.

Agora, vê novamente a possibilidade de ter Kylian Mbappé no horizonte. Ainda de acordo com a apuração da GOAL, porém, o Paris Saint-Germain não deseja vender o atleta para o Real Madrid e prefere negociá-lo com o Liverpool, outro time supostamente interessado.