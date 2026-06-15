Amorim será o técnico de um gigante italiano até 2029

Uma reportagem revelou que Rúben Amorim, ex-técnico do Manchester United, voltou ao trabalho após vários meses desde que foi demitido do comando dos Red Devils.

O Manchester United demitiu o técnico português em janeiro passado, e ele recebeu várias propostas, mas não aceitou nenhuma delas.

No entanto, Amorim aceitou uma proposta que recebeu de um gigante italiano para comandar a equipe na próxima temporada.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse em sua conta no “X”: “Últimas: Rúben Amorim vai para o Milan como novo treinador principal, lá vamos nós”.

E continuou: “Foi fechado um acordo verbal válido até junho de 2028, com opção de renovação até junho de 2029”.

E concluiu: “Amorim aceitou todas as condições e assinará esta semana como novo técnico do Milan”.

A intenção de contratar Amorim surge como parte de um processo de reestruturação abrangente e profunda dentro do Milan, após a demissão do técnico Massimiliano Allegri e da diretoria do clube, devido ao fracasso na classificação para a Liga dos Campeões.







