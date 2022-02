América-MG x Guaraní: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

América-MG e Guaraní do Paraguai se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Independência, a partir das 19h15 (de Brasília), pela segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Guaraní-PAR DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre América-MG x Guaraní será realizada no Estádio Independência. O jogo é válido pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores 2022.

Disputando pela primeira vez na história a Copa Libertadores, o América-MG anunciou a lista dos 45 nomes inscritos na competição.

Confira abaixo a lista completa:

Goleiro: Matheus Cavichioli (1), Jori (20), Jailson (42), Airton (12) e Robson (23)

Laterais: Patric (2), Marlon (6), João Paulo (16), Arthur (25), Eduardo (26), Cáceres (27), Carlos Junio (32), Diogo (41), Vitor Hugo (sem numeração)

Zagueiros: Iago Maidana (3), German Conti (4), Gustavo Marques (14), Lucas Kal (21), Júlio César (24), Éder (33), Zé Vitor (34), Gabriel Gomes (45), Rodolfo (sem numeração)

Meio-campistas: Zé Ricardo (5), Juninho (8), Ramírez (10), Rodriguinho (13), Juninho Valoura (15), Gustavinho (18), Alê (30), Kevyn (35), Mateus Henrique (36), Flávio (39), Matheusinho (40), Kanté (43),

Atacantes: Wellington Paulista (7), Rodolfo (9), Felipe Azevedo (11), Yan Sasse (17), Henrique Almeida (19), Everaldo (37), Pedrinho (29), Berrío (28), Carlos Aberto (38), Kawê (31), Léo Passos (22), Adyson (44), Diogo (41)

Vindo de empate sem gols com a URT, o Coelho caiu para a quarta posição do Campeonato Mineiro, com 14, enquanto o Guaraní, do Paraguai, vem de derrota para o Cerro Porteño por 2 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

América-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 0 Patrocinense Mineiro 16 de fevereiro de 2022 URT 0 x 0 América-MG Mineiro 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guaraní-PAR x América-MG Libertadores 2 de março de 2022 19h15 (de Brasília) América-MG x Villa Nova Mineiro 5 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

Guaraní-PAR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 0 x 1 Sol de América Campeonato Paraguaio 13 de fevereiro de 2022 Cerro Porteño 2 x 0 Guaraní Campeonato Paraguaio 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas