América-MG x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na internet

O América-MG recebe o Internacional na noite desta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 31, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Com uma sequência de cinco partidas sem vitória nesta temporada (três derrotas e dois empates), o América-MG direciona seu foco para a Copa do Brasil, buscando uma recuperação para avançar às quartas de final. Na fase inicial, o Coelho eliminou o Tocantinópolis após o empate em 1 a 1, o Santa Cruz com uma vitória por 1 a 0, e o Nova Iguaçu com uma vantagem agregada de 7 a 1 no placar.

Por outro lado, o Internacional vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Na Copa do Brasil, a equipe eliminou o CSA nos pênaltis por 7 a 6. Para o confronto, o técnico Mano Menezes pode promover os retornos de Renê, Rodrigo Moledo e Alan Patrick, que foram preservados na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 na última rodada do Brasileiro.

Em 28 partidas disputadas entre as equipes, o Internacional acumula 15 vitórias, enquanto o América-MG registra seis, além de sete empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Coelho saiu vitorioso com o placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva (Maidana) e Marlon (Nicolas); Alê, Juninho e Benitez; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Internacional: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Mercado e Thauan Lara; Baralhas, Campanharo, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

América-MG

Adyson, Luan Campos, Dadá Belmonte e Matheusinho são desfalques certos.

Internacional

Renê, Johnny e Vitão estão no departamento médico.

Quando é?