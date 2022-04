América-MG avança pela contratação de Danilo Avelar, do Corinthians

O América-MG tem conversas avançadas para o empréstimo do defensor Danilo Avelar junto ao Corinthians.

De acordo com apuração da GOAL com pessoas ligadas ao jogador, o zagueiro pode ser cedido ao clube mineiro até o final da temporada.

Visando a sequência da temporada, Avelar é um atleta que pode atuar tanto como zagueiro como lateral-esquerdo. Por conta do prazo, o jogador não poderá ser inscrito na fase de grupos da Libertadores da América.

Mais artigos abaixo

No Corinthians desde 2018, Avelar não pisa nos gramados desde o dia 7 de outubro de 2020. Na ocasião, sofreu um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Além da lesão, se envolveu em uma polêmica extracampo. O defensor assumiu uma ofensa racista durante um jogo on-line e, desde então, já tinha seu caminho encerrado no Timão.