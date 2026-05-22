Álvaro Arbeloa é bem claro sobre seu futuro como técnico do Real Madrid

Álvaro Arbeloa estará no banco pela última vez neste fim de semana como técnico do Real Madrid, conforme confirmou o técnico interino na coletiva de imprensa desta sexta-feira. O gigante espanhol encerra a temporada da LaLiga no sábado, com uma partida em casa contra o Athletic Club.

Arbeloa responde de forma clara quando questionado se este será seu último jogo como técnico do Real Madrid. “Sim”, confirma o ex-zagueiro do Real Madrid. “Espero que não seja um adeus, mas um até logo. Pois sempre considerei este lugar como meu lar. Estou ligado ao Real Madrid há 20 anos, em diversas funções.”

O técnico interino assumiu o cargo após a demissão de Xabi Alonso no início desta temporada. Apesar da mudança de comando, o sucesso esportivo não veio: o Real Madrid viu o FC Barcelona conquistar o título mais uma vez e foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões. Além disso, a situação interna revelou-se bastante conturbada.

“Tentei desempenhar essa função da melhor maneira possível. Fiz isso pensando mais no Real Madrid do que em mim mesmo”, relembra Arbeloa sobre o período turbulento como técnico principal do Real Madrid. “Sei como estava o elenco quando assumi e como eram as relações no vestiário.”

Arbeloa teve que lidar com uma briga violenta entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, que foi amplamente divulgada pela imprensa espanhola. Além disso, houve rumores de uma relação profissional difícil com o craque Kylian Mbappé.

“Teria sido diferente se eu tivesse começado a temporada como treinador, mas essa era a situação que encontrei. Olho para onde eu estava há um ano, como treinador de base, e para onde estou agora. Dei passos enormes nos últimos quatro meses e estou pronto para um novo desafio”, afirmou o combativo e ambicioso Arbeloa.

Segundo Arbeloa, não há lugar para ele na comissão técnica de José Mourinho, o provável novo técnico do Real Madrid. “Não vou entrar nesse assunto. Mourinho sempre conta com uma equipe técnica excelente. Se ele vier para cá como técnico, vai trabalhar com sua própria equipe.”