Em alta no Santos, Neymar vive melhor sequência desde a Copa e alimenta planos para 2027

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Camisa 10 está invicto há 11 partidas, soma oito participações em gols no período e pode alcançar sua maior marca de jogos em uma temporada desde que deixou o Barcelona

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Neymar vive seu melhor momento desde que voltou ao Santos e começa a alimentar expectativas positivas para a próxima temporada. No último domingo (18), o Peixe venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, e ampliou a sequência invicta do camisa 10 desde a Copa do Mundo de 2026. O bom desempenho individual, aliado à evolução coletiva da equipe, fortalece a perspectiva de permanência do atacante para 2027.

Desde a eliminação da seleção brasileira para a Noruega na Copa do Mundo, Neymar disputou 11 partidas pelo Santos, com seis vitórias e cinco empates. Nesse período, o atacante marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências, números que refletem sua importância para a equipe. Além da contribuição ofensiva, o jogador tem recebido elogios pelo comprometimento sem a bola e pela participação na marcação, aspectos destacados pelo técnico Cuca após a vitória sobre o Fluminense.

"Neymar estava cansado porque ele correu muito. Não sei os números dele, mas como é bom ver Neymar competindo, baixando linha, encurtando espaços. Da minha estada foi a partida em que mais competiu e jogou bem. Uma pena a bola ter dado na trave e a outra passar por cima. Fez um grande jogo", disse o treinador.

A sequência também coloca Neymar diante de uma marca pessoal importante. Com 26 jogos disputados pelo Santos em 2026, o camisa 10 pode alcançar seu maior número de partidas em uma única temporada desde que deixou o Barcelona, em 2017. Desde então, ele não ultrapassou os 31 jogos por clube, marca registrada na temporada 2020/21, quando defendia o Paris Saint-Germain. Com sete partidas restantes para o Peixe no ano, o atacante tem a oportunidade de superar esse número e encerrar a temporada com uma sequência de atuações mais consistente.

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O crescimento individual de Neymar acompanha a recuperação do Santos na temporada. Depois ficar próximo da zona de rebaixamento em diversos momentos ao longo da competição, o time conseguiu melhorar seu desempenho após a pausa para a Copa, tendo o melhor retrospecto como visitante pós-Mundial (ganhando 18 dos 24 pontos disputados) e se sagrando como a quarta melhor campanha como visitante no torneio.

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A vitória sobre o Fluminense do último domingo foi mais um capítulo dessa reação, que aumenta a confiança do elenco na reta final do ano e mantém viva a possibilidade de uma vaga na Libertadores de 2027, fator que também pode pesar na decisão do atacante sobre seu futuro. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos.

O ambiente do elenco do Santos também vive um bom momento, impulsionado pela chegada de jogadores próximos a Neymar. Ao longo da temporada, o camisa 10 participou do recrutamento de amigos com quem mantém relações pessoais, como Arthur Melo, Philippe Coutinho, Rodinei e Everton Cebolinha. A presença dos atletas tem ajudado no entrosamento do grupo e contribuído para o clima positivo no clube.

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A contratação de jogadores próximos ao atacante pode servir como mais um incentivo para sua permanência no Santos em 2027. A decisão, porém, também depende de questões financeiras e deve ser tomada apenas após as eleições presidenciais do clube, previstas para o mês de dezembro.

O Peixe volta a campo no próximo sábado, 24 de outubro, contra o Bahia, às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida será mais uma oportunidade para Neymar ampliar sua sequência invicta e se aproximar do recorde pessoal de jogos em uma temporada desde a saída do Barcelona.