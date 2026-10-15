Santos ainda sonha com a Libertadores e depende de combinação de resultados para se classificar

Na oitava posição do Brasileirão, Peixe precisa somar pontos na reta final e torcer por títulos de rivais em competições eliminatórias para ampliar as vagas no torneio continental
O Santos ainda tem chances de voltar à Libertadores em 2027, após cinco edições fora do principal torneio de clubes da América do Sul. Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, o Peixe tem oito partidas pela frente e precisa não apenas melhorar sua pontuação, mas também contar com resultados favoráveis nas competições eliminatórias para garantir uma vaga.
Atualmente, o Brasileirão distribui cinco vagas para a Libertadores, sendo quatro diretas para a fase de grupos e uma para a fase preliminar. No entanto, o número de classificados pode aumentar conforme os resultados da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Em seis das últimas nove edições do campeonato, o oitavo colocado conseguiu se classificar para a competição continental.
Entre os clubes que podem beneficiar o Santos estão Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que seguem vivos na Libertadores. Caso um deles conquiste o título e permaneça entre os cinco primeiros do Brasileirão, uma vaga direta adicional será aberta pelo campeonato nacional. O cenário também depende dos resultados da Copa do Brasil, que pode ampliar a distribuição de vagas caso seus finalistas já estejam classificados por outras vias.
O Atlético-MG também pode ter papel importante nessa disputa. Semifinalista da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o clube mineiro pode ajudar a ampliar o número de classificados pelo Brasileirão dependendo de seus resultados nos dois torneios e de sua posição na tabela. Vasco e Grêmio também entram nas contas por estarem envolvidos na Copa do Brasil e na luta contra o rebaixamento.
Em um cenário mais favorável, o Brasileirão pode chegar a distribuir vagas até o nono colocado, embora isso dependa de uma combinação específica de títulos e posições na tabela. Para o Santos, portanto, não basta acompanhar os concorrentes diretos na classificação: o desempenho dos clubes brasileiros nas competições eliminatórias também será decisivo para definir o limite de vagas para 2027.
Enquanto as contas seguem abertas, o time comandado por Cuca precisa concentrar esforços nas oito rodadas restantes. O próximo compromisso será contra o Fluminense, neste domingo, 18 de outubro, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida representa mais uma oportunidade para o Peixe somar pontos e manter vivo o objetivo de voltar à Libertadores.
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