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Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Santos ainda sonha com a Libertadores e depende de combinação de resultados para se classificar

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Na oitava posição do Brasileirão, Peixe precisa somar pontos na reta final e torcer por títulos de rivais em competições eliminatórias para ampliar as vagas no torneio continental

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O Santos ainda tem chances de voltar à Libertadores em 2027, após cinco edições fora do principal torneio de clubes da América do Sul. Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, o Peixe tem oito partidas pela frente e precisa não apenas melhorar sua pontuação, mas também contar com resultados favoráveis nas competições eliminatórias para garantir uma vaga.

Atualmente, o Brasileirão distribui cinco vagas para a Libertadores, sendo quatro diretas para a fase de grupos e uma para a fase preliminar. No entanto, o número de classificados pode aumentar conforme os resultados da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Em seis das últimas nove edições do campeonato, o oitavo colocado conseguiu se classificar para a competição continental.

Entre os clubes que podem beneficiar o Santos estão Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que seguem vivos na Libertadores. Caso um deles conquiste o título e permaneça entre os cinco primeiros do Brasileirão, uma vaga direta adicional será aberta pelo campeonato nacional. O cenário também depende dos resultados da Copa do Brasil, que pode ampliar a distribuição de vagas caso seus finalistas já estejam classificados por outras vias.

O Atlético-MG também pode ter papel importante nessa disputa. Semifinalista da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o clube mineiro pode ajudar a ampliar o número de classificados pelo Brasileirão dependendo de seus resultados nos dois torneios e de sua posição na tabela. Vasco e Grêmio também entram nas contas por estarem envolvidos na Copa do Brasil e na luta contra o rebaixamento.

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Em um cenário mais favorável, o Brasileirão pode chegar a distribuir vagas até o nono colocado, embora isso dependa de uma combinação específica de títulos e posições na tabela. Para o Santos, portanto, não basta acompanhar os concorrentes diretos na classificação: o desempenho dos clubes brasileiros nas competições eliminatórias também será decisivo para definir o limite de vagas para 2027.

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18 de out. de 2026

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Enquanto as contas seguem abertas, o time comandado por Cuca precisa concentrar esforços nas oito rodadas restantes. O próximo compromisso será contra o Fluminense, neste domingo, 18 de outubro, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida representa mais uma oportunidade para o Peixe somar pontos e manter vivo o objetivo de voltar à Libertadores.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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