Contratação de Lucas Paquetá simboliza o status do Flamengo como potência mundial e do futebol brasileiro como um mercado emergente

O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá. O meia, revelado pelo clube, voltou após negociação com o West Ham na casa dos 40 milhões de euros. Aos 28 anos, ele retorna naquela que é considerada a “idade do auge” esportiva de um jogador, com cenário favorável para se firmar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro nesta e nas próximas temporadas. Trata-se, afinal, de um atleta com passagem recente pela seleção brasileira e que, até não muito tempo atrás, figurava como alvo do Manchester City e de Pep Guardiola.

Além dos valores em si, que transformam Paquetá na maior contratação em valores absolutos da história do futebol brasileiro, impressiona o fato de um clube brasileiro ter conseguido atingir cifras tão altas para trazer de volta um jogador mundialmente conhecido, com passagens na seleção brasileira e camisa 10 de um time europeu.

A transferência de Paquetá não é uma mera movimentação rotineira do mercado, mas o recado mais contundente já dado pelo Flamengo de que o clube se transformou em uma potência mundial e de que o futebol brasileiro, pouco a pouco, está se nivelando ao europeu...