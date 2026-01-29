Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Paquetá GFXGOAL
Joaquim Lira Viana

Contratação de Lucas Paquetá simboliza o status do Flamengo como potência mundial e do futebol brasileiro como um mercado emergente

Depois de uma negociação longa e cheia de detalhes com o West Ham, da Inglaterra, o Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá em uma transferências histórica para o futebol brasileiro

O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá. O meia, revelado pelo clube, voltou após negociação com o West Ham na casa dos 40 milhões de euros. Aos 28 anos, ele retorna naquela que é considerada a “idade do auge” esportiva de um jogador, com cenário favorável para se firmar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro nesta e nas próximas temporadas. Trata-se, afinal, de um atleta com passagem recente pela seleção brasileira e que, até não muito tempo atrás, figurava como alvo do Manchester City e de Pep Guardiola. 

Além dos valores em si, que transformam Paquetá na maior contratação em valores absolutos da história do futebol brasileiro, impressiona o fato de um clube brasileiro ter conseguido atingir cifras tão altas para trazer de volta um jogador mundialmente conhecido, com passagens na seleção brasileira e camisa 10 de um time europeu.

A transferência de Paquetá não é uma mera movimentação rotineira do mercado, mas o recado mais contundente já dado pelo Flamengo de que o clube se transformou em uma potência mundial e de que o futebol brasileiro, pouco a pouco, está se nivelando ao europeu...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • West Ham United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    A volta do craque

    Paquetá queria voltar. E não há dúvidas de que a jornada na qual passou por acusação de ter participação em esquemas de apostas, do qual foi inocentado, arranhou sua imagem no futebol europeu. O Manchester City, que estava disposto a contratá-lo por € 80 milhões em agosto de 2023, voltou atrás da ideia, por exemplo.

    E foi entre inseguranças pessoais de Paquetá — que resultaram em uma queda de rendimento — após as acusações e o desempenho péssimo do West Ham na Premier League, onde atualmente ocupa a 18ª posição, que as duas partes decidiram que era hora de cada um ir para um lado.

    O meio-campista, agora, retorna ao clube que o revelou, dessa vez por € 42 milhões. Um ganho para o Flamengo como instituição, que demonstrou ter dinheiro suficiente para bater de frente com os pesos-pesados da Europa, e para Paquetá, que voltará a um ambiente conhecido com mais experiência e repertório.

    • Publicidade
  • COMBO-FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-PALMEIRASAFP

    Mudança estrutural

    Anos atrás, a troca de um atleta em sua idade e rendimento auge da Europa por um clube brasileiro seria considerado um regresso. No entanto, os últimos anos viram uma mudança estrutural acontecer no futebol brasileiro, que elevou sua relevância mundial e tornou-se mais atrativo para craques que jogavam no exterior.

    Um bom exemplo do crescimento recente do futebol brasileiro é o fato de que as 10 contratações mais caras da história do futebol brasileiro aconteceram nos últimos dois anos (entre 2024 e 2026). Gerson (28 anos), Vitor Roque (20 anos), Samuel Lino (26 anos) e Danilo (24 anos), juntamente com Paquetá, formam o top 5 desta lista. 

    O que todos têm em comum? São jovens, talentosos, com passagem em grandes clubes europeus e que desejaram voltar ao território nacional. É uma contradição à tendência das últimas décadas de brasileiros que saem de seus clubes de origem logo quando estouram e só voltam para se aposentar. Agora, eles voltam ainda com pouca idade e em busca de sucesso e competição. 

    Esta é uma situação de ganho-ganho para os dois lados: o futebol brasileiro ganha mais visibilidade, competitividade e investimento com a chegada de jogadores de talento elevado; do outro lado, os atletas recebem mais oportunidades do que nos times Europeus, mais chance de ganhar títulos (pensando principalmente naqueles que saem do país para equipes de médio escalão na Inglaterra ou Espanha) e o conforto de não ter que se adaptar a culturas, idiomas e ambientes completamente diferente.
    Pouco a pouco, o Brasileirão chega mais perto de criar um identidade sólida, com uma marca globalmente reconhecida, talentos consolidados e infraestrutura de alto nível. E o Flamengo se tornou um vanguardista em todos esses quesitos.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

  • Palmeiras v Flamengo - Final Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Engrenagem bem-sucedida

    O Flamengo se destaca no gasto de altas quantias para o recrutamento de craques: das 20 contratações mais caras do futebol brasileiro, 10 são movimentações feitas pelo Rubro-Negro. Entre elas, a maioria dos nomes vieram diretamente da Europa e tiveram um grande sucesso em território nacional. Como exemplos mais recentes, Samuel Lino, vindo do Atlético de Madrid, e Jorge Carrascal, vindo do Dínamo Moscou, chegaram ambos em 2025 e foram essenciais na conquista do time da Libertadores e do Brasileirão em 2025.
    A verdade é que o Flamengo criou um ciclo vitorioso: quanto mais jogadores de alto calibre eles contratam, mais talento o time acumula, melhor eles jogam, mais títulos eles ganham e, assim, mais conseguem investir em novos craques, nos jogadores da base e na infraestrutura geral do clube. A contratação de Paquetá é uma pequena peça da engrenagem bem-sucedida construída pelo Flamengo nos últimos anos.  

    Daqui em diante, outros grandes nomes, cotados internacionalmente e com passagens pelos maiores clubes do mundo, podem cogitar a jogar o seu auge em solo brasileiro — e o Flamengo, de todos, é o time com mais atrativos no momento.

  • Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    Reconhecimento internacional

    O Flamengo, ao chegar na final da Copa Intercontinental e levar o PSG até uma tensa disputa de pênaltis, demonstrou que o nível de competitividade entre Brasil e Europa vêm se nivelando.
    Após o jogo, o treinador Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, rasgou elogios à perfomance do Flamengo na final: "Não há dúvida, estudamos o Flamengo. Claramente não é apenas vencedora, defende em qualquer tipo de campo, alto, baixo, time compacto, tem excelentes jogadores. A mentalidade de equipe parecida com PSG. Tivemos de chegar no limite para bater o Flamengo."
    E este não foi o primeiro indicativo do reconhecimento internacional do Flamengo, já que o clube foi muito elogiado por jornais internacionais após a vitória por 3 a 1 com o Chelsea no Mundial de Clubes de 2025, com o Los Angeles Times escrevendo que a equipe de Filipe Luís "fulminou" os ingleses, enquanto o jornal Sport afirmou que a vitória do Rubro-Negro "deu sentido ao Mundial de Clubes" e "quebrou a narrativa de favoritismo dos europeus".
    Os elogios se estenderam para o desempenho das outras equipes brasileiras no Mundial de 2025, com o jornalista Fernando Tavero, do jornal As, afirmando que "as vitórias [de time brasileiros contra europeus] demonstram que não são apenas clubes exportadores de joias do futuro, mas também clubes com projetos fortes no presente."
    E Tavero acertou em cheio na sua interpretação do processo que acontece no futebol brasileiro. 

  • CR Flamengo v Chelsea FC: Group D - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Presente e futuro

    Ao mesmo tempo em que continuam a cultivar a base, os times brasileiros agora investem altas quantias em seus projetos para o presente. A exportação de jovens jogadores nunca vai cessar, mas quanto maior o nível do futebol brasileiro se eleva, maior é a chance dos jovens de quererem ficar no Brasil por mais tempo no início de suas carreiras.
    É esse o cenário do Flamengo, que vê em seu futuro os talentos de Wallace Yan, João Victor, Douglas Telles, assim como das outras estrelas presentes no elenco Rubro-Negro.
    Tudo indica que o futuro do Flamengo é brilhante e que Paquetá tem tudo para dar certo na sua "volta para casa", como ele mesmo afirmou em sua mensagem de apresentação. A única dúvida que permanece é se os R$ 260,5 milhões pagos por Paquetá, além das altas cifras que o clube gastou em outros atletas nesta e nas últimas janelas, terão valido a pena caso o Flamengo não domine completamente o futebol brasileiro e sul-americano em 2026. 

    Afinal, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
West Ham crest
West Ham
WHU
Super Copa
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Corinthians crest
Corinthians
COR
0