Eles fizeram história! Entenda o sucesso do FK Bodø/Glimt, novo xodó do futebol europeu que vem derrotando gigantes na Champions League

Eles vêm da cidade de Bodø, na Noruega, localizada pouco acima do Círculo Polar Ártico e famosa por receber turistas em busca da aurora boreal. O Aspmyra Stadium, sua casa, tem capacidade para 8.270, fazendo dele apenas o 20º maior estádio do país. Seu elenco completo tem valor de mercado de aproximadamente € 50 milhões.

Muitos acreditavam que esse time sequer tinha chance de ganhar um jogo na Champions League desta temporada, pensando que era sua primeira participação. O Bodø/Glimt, no entanto, mostrou capacidade de bater de frente com os gigantes da Europa e conseguiu, valentemente, se classificar para as oitavas de final da Champions League. E o triunfo não foi sobre um time qualquer: foi sobre a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League. Como é lindo o futebol!

Para efeito de comparação entre o tamanho do Bodø/Glimt e da Inter de Milão, se toda a população da cidade de Bodø fosse assistir a um jogo no San Siro, casa dos Rossoneri, 32 mil assentos ficariam vazios — já que o icônico estádio tem capacidade para 75 mil pessoas. E tem mais: os € 50 milhões que cobrem o valor de todo o elenco dos noruegueses é apenas o valor de mercado de Federico Dimarco, lateral-esquerdo da Inter. Na briga entre Davi e Golias,

Não é à toa, portanto, que o Bodø/Glimt se tornou xodó dos fãs de futebol ao redor do mundo. Uma equipe que provou que tamanho, tradição e receita não é o que define o sucesso, e por isso vem construindo umas das histórias mais bonitas do futebol de clubes nos tempos recentes.

Abaixo, a GOAL explica o porquê desse sucesso do Bodø/Glimt, quem são seus destaques e como a equipe pode continuar a fazer história nesta Champions League...