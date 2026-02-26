Goal.com
Bødo/Glimt GFX (Oficial)Getty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Eles fizeram história! Entenda o sucesso do FK Bodø/Glimt, novo xodó do futebol europeu que vem derrotando gigantes na Champions League

Equipe norueguesa joga a sua primeira edição de Liga dos Campeões na história e avançou para as oitavas de final ao bater a Inter de Milão nos playoffs

Eles vêm da cidade de Bodø, na Noruega, localizada pouco acima do Círculo Polar Ártico e famosa por receber turistas em busca da aurora boreal. O Aspmyra Stadium, sua casa, tem capacidade para 8.270, fazendo dele apenas o 20º maior estádio do país. Seu elenco completo tem valor de mercado de aproximadamente € 50 milhões.

Muitos acreditavam que esse time sequer tinha chance de ganhar um jogo na Champions League desta temporada, pensando que era sua primeira participação. O Bodø/Glimt, no entanto, mostrou capacidade de bater de frente com os gigantes da Europa e conseguiu, valentemente, se classificar para as oitavas de final da Champions League. E o triunfo não foi sobre um time qualquer: foi sobre a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League. Como é lindo o futebol!

Para efeito de comparação entre o tamanho do Bodø/Glimt e da Inter de Milão, se toda a população da cidade de Bodø fosse assistir a um jogo no San Siro, casa dos Rossoneri, 32 mil assentos ficariam vazios — já que o icônico estádio tem capacidade para 75 mil pessoas. E tem mais: os € 50 milhões que cobrem o valor de todo o elenco dos noruegueses é apenas o valor de mercado de Federico Dimarco, lateral-esquerdo da Inter. Na briga entre Davi e Golias, 

Não é à toa, portanto, que o Bodø/Glimt se tornou xodó dos fãs de futebol ao redor do mundo. Uma equipe que provou que tamanho, tradição e receita não é o que define o sucesso, e por isso vem construindo umas das histórias mais bonitas do futebol de clubes nos tempos recentes.

Abaixo, a GOAL explica o porquê desse sucesso do Bodø/Glimt, quem são seus destaques e como a equipe pode continuar a fazer história nesta Champions League...

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    Derrubando gigantes

    A vitória do Bodø nos dois jogos sobre a Inter de Milão foi merecida. Eles foram realmente dominantes, jogaram melhor e com mais garra que os adversários. Este triunfo, no entanto, não foi a única ocasião em que os noruegueses derrubaram gigantes europeus nesta edição da Champions League. 

    Na sétima rodada da fase de liga, o Manchester City de Pep Guardiola viajou até a Noruega e perdeu de 3 a 1 para o Bodø/Glimt. Na rodada seguinte, foi a vez do Atlético de Madrid sentir o poderio ofensivo dos nórdicos, que venceram por 2 a 1 no Estádio Metropolitano. Antes dessas duas partidas, o Borussia Dortmund recebeu seus companheiros aurinegros no Signal Iduna Park e suou para conseguir um empate por 2 a 2. 

    A vitória na partida de ida contra a Inter de Milão nos playoffs por 3 a 1, em casa, e na volta por 2 a 1, no San Siro, serviu para mostrar que o fator casa pouco importa para o Bodø. Lá na Noruega, a questão climática pode muito bem afetar seus adversários, pouco acostumados com o extremo frio do Círculo Polar Ártico, mas esse não é o único trunfo da equipe. O sucesso do Bodø/Glimt se baseia em um entendimento tático avançado, trabalho de equipe e apoio psicológico para os jogadores. Entre tantos que merecem crédito, o primeiro nome deve ser o de Kjetil Knutsen.

  • FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    O treinador

    Antes de se tornar o principal responsável por uma das maiores “zebras” recentes do futebol europeu, Kjetil Knutsen era professor do ensino primário. Anos depois de trocar a sala de aula pelo banco de reservas, ele assumiu o comando do Bodø/Glimt em 2018, logo após o acesso à primeira divisão norueguesa, a Eliteserien, e conseguiu evitar o rebaixamento ainda em sua primeira temporada.

    Já no ano seguinte, a equipe alcançou o vice-campeonato, ficando fora da Europa League apenas devido a uma derrota para o Milan nos playoffs de qualificação. Em 2020, conquistou seu primeiro título nacional e iniciou um período de domínio doméstico, repetindo a conquista em 2021, 2023 e 2024 — interrompido apenas por Molde FK (em 2022) e Viking FK (em 2025, por apenas um ponto de diferença).

    O crescimento também se refletiu no cenário continental: na temporada 2024/25, o Bodø/Glimt chegou às semifinais da Europa League, sendo eliminado apenas pelo Tottenham Hotspur, e Kasper Høgh terminou a competição empatado no topo da artilharia, com sete gols. 

    Da segunda divisão norueguesa às oitavas de final da Champions League. Knutsen pode não ser o único responsável, mas tem grande influência sobre os feitos deste Bodø/Glimt.

  • FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Foco no mental

    Bjorn Mannsverk é umex-militar que foi piloto de caças de guerra por mais de duas décadas. Hoje, aposentado da carreira militar, ele é responsável pelo cuidado com a saúde mental dos jogadores do Bodø/Glimt.

    Em entrevista à ESPN, o CEO do clube, Fredo Thomassen, contou como Bjorn foi contratado e a importância que ele tem para o time: 

    "Não acho que Bjorn tenha alguma formação nessa área [psicologia do esporte], mas, em 2017, havia alguns jogadores abaixo no nível individual, e também não tínhamos muito dinheiro... Então, nosso diretor esportivo ouviu em uma festa que Bjorn Mannsverk tinha um papel de destaque entre os pilotos de caça e o convidou para vir a Bodø para trabalhar com a mentalidade dos jogadores.

    No início, o Bjorn trabalhou com apenas um ou dois jogadores, e o efeito sobre eles foi muito, muito bom! Eles não tiveram medo nenhum quando entraram em campo. Isso [preparação mental] se transformou em uma espécie de mantra entre os jogadores. Por isso, começamos a trabalhar com mais e mais pessoas, e as dividimos em grupos. Ao longo dos anos, desenvolvemos uma metodologia. 

    Bjorn ainda está conosco desde 2017, e agora desenvolveu uma metodologia com a qual trabalhamos no clube todo. Eu trabalho da mesma forma com a administração, trabalhamos da mesma forma com a base. É assim que construímos esta cultura no clube."

    Muito além dos gramados, o sucesso do Bodø vem de um projeto com bom planejamento e execução metódica. O entendimento do clube de que a força mental é um fator essencial a ser treinado, e que todos os jogadores precisam de um cuidado neste quesito, foi um grande acerto da diretoria do clube — assim como a contratação de Bjorn Mannsverk para executar a função.

  • Hauge Hogh BergGetty/GOAL

    10, 9 e 7

    É lógico que o bom desempenho do Bodø/Glimt se baseia no trabalho coletivo e não penas na dependência de um único jogador. Entre os 11 que vão a campo, entretanto, três se destacam: o ponta Jens Petter Hauge, o centroavante Kasper Høgh e o volante Patrick Berg.

    Hauge, camisa 10, é o artilheiro do time na atual edição da Champions League com seis gols. Na partida de volta contra a Inter de Milão, ele marcou um gol e deu assistência, e também balançou as redes no jogo da ida. Mesmo jogando na extremidade do campo, o norueguês de 25 anos cai frequentemente para o meio do campo e muitas vezes se desloca para buscar a bola na intermediária da sua equipe; inteligente e habilidoso, certamente atrairá interesse de grandes clubes europeus após o fim da temporada.

    No ataque, Hauge faz dupla com Kasper Høgh, um dos poucos estrangeiros no clube, que vem tendo ótimos números nesta Champions League. Além de ser o jogador do Bodø com mais assistências (3), o dinamarquês é o segundo com mais gols (4), e foi eleito o Homem do Jogo na partida de ida contra a Inter de Milão. Alto e forte, o camisa 9 é um atacante que oferece perigo aéreo e no chão.

    O outro destaque do Bodø/Glimt é o capitão e cérebro do meio-campo, Patrick Berg. Cria da base do clube norueguês, Berg passou apenas seis meses fora do clube  — uma transferência para o Lens que não deu certo —, e desde que voltou na temporada 2021/22 se estabeleceu como líder do time. Como meio-campista central, o camisa 7 tem papel importante tanto na progressão de bola quanto na proteção defensiva; é um exímio marcador e passador, com protagonismo em ambos os lados do campo. 

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Novo recorde à vista?

    Nas oitavas, o Bodø/Glimt pode enfrentar o Manchester City ou o Sporting. Após o jogo contra City pela fase de liga na Noruega, Guardiola fez questão de dar moral aos adversários, dizendo: "Eu sei o quão boa é essa equipe. Não os subestimei. Eles estiveram nas semifinais da Europa League na temporada passada, isto está muito presente na minha memória". A memória de Pep, agora, é de uma equipe que já os derrotou, e se o confronto entre os ingleses e noruegueses se repetir no mata-mata, pode acreditar que vai pegar fogo.

    Independentemente do adversário, se o Bødo ganhasse na série das oitavas e avançar para as quartas, eles igualariam o feito do Rosenborg, na temporada 1995/96, como o clube norueguês que mais foi longe na Champions League. E mesmo se não conseguirem, apenas pelo fato de alcançarem o mata-mata na sua primeira participação na maior competições de clubes da Europa, os noruegueses já merecem palmas de pé. 

    Para um time que até poucos anos atrás orbitava longe desse tipo de palco, cada nova noite europeia não é apenas um capítulo inédito — é a confirmação de que, em Bodø, o improvável passou a ser projeto. E se existe uma competição que dá espaço ao improvável, essa competição é a Champions League.

