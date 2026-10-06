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Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Em meio ao interesse dos EUA, permanência de Neymar no Santos dependerá de eleições presidenciais

Neymar
Santos
Inter Miami CF

Camisa 10 tem contrato com o Peixe até dezembro e é considerado peça importante dentro e fora de campo, mas próxima diretoria terá papel decisivo na definição do futuro

O Santos ainda vive um cenário de incerteza em relação ao futuro de Neymar para 2027. O contrato do camisa 10 com o clube termina em dezembro, e, apesar do desejo santista de manter o atacante por mais uma temporada, as conversas por uma renovação ainda não avançaram. Segundo apuração do Bolavip Brasil, a definição da permanência do jogador passa diretamente pelas eleições presidenciais do clube.

A eleição para definir o próximo presidente do Santos está prevista para outubro, e Marcelo Teixeira, atual mandatário desde 2024, ainda não confirmou se tentará a reeleição. O dirigente mantém uma boa relação com Neymar e já destacou publicamente o impacto da volta do atacante para o clube. Internamente, o Santos entende que o jogador está comprometido com o projeto e vê sinais de que ele pode permanecer, mas a diretoria adota cautela enquanto o cenário político para 2027 não está definido.

Desde que voltou ao Santos, Neymar já assinou três acordos com o clube. O primeiro foi firmado em janeiro de 2025, com duração de seis meses, até junho. Naquele momento, as partes optaram por um vínculo curto, e, quando chegou a hora de discutir a sequência, o Santos e o estafe do jogador negociaram inicialmente uma extensão até a Copa do Mundo de 2026. O acordo, porém, acabou sendo fechado por mais seis meses, até dezembro de 2025. No fim daquele ano, após semanas de conversas, o clube acertou a terceira renovação desde o retorno do camisa 10: um contrato de 12 meses, válido até 31 de dezembro de 2026.

A importância de Neymar para o Santos vai além do desempenho dentro de campo. Em 24 jogos pelo clube na temporada, o camisa 10 soma oito gols e oito assistências. Fora das quatro linhas, também teve participação nas chegadas de jogadores como Arthur e Philippe Coutinho, além de contribuir para convencer Everton Cebolinha a aceitar o projeto santista.

O atacante também teve participação importante na solução de um problema financeiro que impedia o Santos de registrar novos jogadores. A NR Sports, empresa da família de Neymar, antecipou R$ 12 milhões para que o clube quitasse uma dívida com o Monaco, referente à contratação de Jean Lucas, encerrando o transfer ban imposto pela Fifa. O acordo permitiu que o Peixe voltasse ao mercado e avançasse nas contratações realizadas na última janela.

Ao mesmo tempo em que o Santos deseja a permanência do camisa 10, o clube sabe que existem alternativas para Neymar fora da Vila Belmiro. O Inter Miami já demonstrou interesse no brasileiro, com o dono do clube, David Beckham, admitindo à ESPN o desejo de contar com o jogador e alimentando a possibilidade de reuni-lo com Lionel Messi e Luis Suárez, reeditando o trio que marcou época no Barcelona. O FC Cincinnati também negociou com o estafe do atacante em 2026, segundo apuração do The Athletic, mas as tratativas foram encerradas após a falta de avanço.

Com isso, enquanto o Santos aguarda a definição de seu futuro político, o mercado internacional permanece como uma possibilidade para o camisa 10 em 2027.

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