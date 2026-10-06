Em meio ao interesse dos EUA, permanência de Neymar no Santos dependerá de eleições presidenciais

O Santos ainda vive um cenário de incerteza em relação ao futuro de Neymar para 2027. O contrato do camisa 10 com o clube termina em dezembro, e, apesar do desejo santista de manter o atacante por mais uma temporada, as conversas por uma renovação ainda não avançaram. Segundo apuração do Bolavip Brasil, a definição da permanência do jogador passa diretamente pelas eleições presidenciais do clube.

A eleição para definir o próximo presidente do Santos está prevista para outubro, e Marcelo Teixeira, atual mandatário desde 2024, ainda não confirmou se tentará a reeleição. O dirigente mantém uma boa relação com Neymar e já destacou publicamente o impacto da volta do atacante para o clube. Internamente, o Santos entende que o jogador está comprometido com o projeto e vê sinais de que ele pode permanecer, mas a diretoria adota cautela enquanto o cenário político para 2027 não está definido.

Desde que voltou ao Santos, Neymar já assinou três acordos com o clube. O primeiro foi firmado em janeiro de 2025, com duração de seis meses, até junho. Naquele momento, as partes optaram por um vínculo curto, e, quando chegou a hora de discutir a sequência, o Santos e o estafe do jogador negociaram inicialmente uma extensão até a Copa do Mundo de 2026. O acordo, porém, acabou sendo fechado por mais seis meses, até dezembro de 2025. No fim daquele ano, após semanas de conversas, o clube acertou a terceira renovação desde o retorno do camisa 10: um contrato de 12 meses, válido até 31 de dezembro de 2026.

A importância de Neymar para o Santos vai além do desempenho dentro de campo. Em 24 jogos pelo clube na temporada, o camisa 10 soma oito gols e oito assistências. Fora das quatro linhas, também teve participação nas chegadas de jogadores como Arthur e Philippe Coutinho, além de contribuir para convencer Everton Cebolinha a aceitar o projeto santista.

O atacante também teve participação importante na solução de um problema financeiro que impedia o Santos de registrar novos jogadores. A NR Sports, empresa da família de Neymar, antecipou R$ 12 milhões para que o clube quitasse uma dívida com o Monaco, referente à contratação de Jean Lucas, encerrando o transfer ban imposto pela Fifa. O acordo permitiu que o Peixe voltasse ao mercado e avançasse nas contratações realizadas na última janela.

Ao mesmo tempo em que o Santos deseja a permanência do camisa 10, o clube sabe que existem alternativas para Neymar fora da Vila Belmiro. O Inter Miami já demonstrou interesse no brasileiro, com o dono do clube, David Beckham, admitindo à ESPN o desejo de contar com o jogador e alimentando a possibilidade de reuni-lo com Lionel Messi e Luis Suárez, reeditando o trio que marcou época no Barcelona. O FC Cincinnati também negociou com o estafe do atacante em 2026, segundo apuração do The Athletic, mas as tratativas foram encerradas após a falta de avanço.

Com isso, enquanto o Santos aguarda a definição de seu futuro político, o mercado internacional permanece como uma possibilidade para o camisa 10 em 2027.