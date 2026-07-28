Alonso quebra o silêncio sobre duas negociações badaladas do Chelsea

O espanhol Xabi Alonso, novo treinador do Chelsea, recusou-se a comentar as notícias que ligam seu clube a uma mudança na política de contratações e ao interesse em contratar jogadores experientes como Danny Welbeck (35 anos) e Jordan Henderson (36 anos).

O técnico afirmou, após a ampla vitória de sua equipe por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers em sua primeira partida de preparação, que busca montar um "elenco completo".

Alonso disse, a respeito das notícias do mercado, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Tenho certeza de que, a partir de hoje e até o último dia do mercado de transferências, haverá muitos rumores, e não vou comentar todos eles". Ao mesmo tempo, porém, reconheceu a necessidade urgente da equipe de reforços, ao afirmar: "Precisamos, com certeza, do equilíbrio certo em termos de qualidade dos jogadores, das posições e do equilíbrio geral do time".

O treinador de 44 anos acrescentou, esclarecendo sua visão para a próxima etapa: "Queremos ter um elenco completo e montar um bom time. Temos uma ideia e um plano para conseguir isso, e veremos como vamos juntar as peças deste projeto para o início da Premier League".

A primeira partida de Alonso à frente da comissão técnica do Chelsea teve uma forte atuação ofensiva, representada por seis gols marcados, mas também apresentou erros defensivos evidentes. Ao ser questionado se o fator experiência elevaria o nível da equipe com base nesse desempenho, Alonso respondeu: "Todos precisam aprender, não importa se você é jovem ou tem muita experiência, é isso que acontece no mundo do futebol e é uma qualidade da qual você sempre precisa".

O treinador do Chelsea prosseguiu, segundo o site da "BBC": "Você pode ser rápido ou driblar bem, mas também precisa de inteligência de jogo para tomar as decisões certas. Temos que melhorar rapidamente em todos os aspectos, porque as competições oficiais começam em cerca de um mês e queremos estar totalmente prontos; gerir as partidas corretamente é algo extremamente importante no futebol moderno".

As declarações de Alonso vêm em meio a movimentações rápidas do Chelsea no mercado de transferências de verão; o clube acertou a contratação do atacante Morgan Rogers, do Aston Villa, por 117 milhões de libras, e do zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace, além do lateral Marco Palestra, vindo da Atalanta, que fez sua estreia durante o confronto da equipe em Sydney.

As avaliações de Alonso não deixaram de incluir elogios a aspectos positivos da partida, apesar de sua observação sobre a fraca "gestão do jogo" e a ausência de soluções diante das táticas do adversário; ele elogiou o atacante reserva João Pedro, que marcou três gols "hat-trick" em apenas 10 minutos, descrevendo-o como "muito faminto por gols", enquanto revelou o motivo da ausência de Romeo Lavia, afirmando que "não há necessidade de arriscar" após ele sentir algumas dores na parte posterior da coxa.