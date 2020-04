Algoz do Liverpool: Atlético fez ingleses "surtarem" em eliminação da Champions

Llorente lembra o jogo e diz "tiveram milhões de chances"

O surtou com a derrota para o na Liga dos Campeões, diz Marcos Llorente, autor de dois dos gols que eliminaram os atuais campeões europeus nas oitavas de final, apesar de terem tido "milhões de chances" de marcar.

A última partida do Liverpool antes da paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19 foi justamente a que lhes deixou de fora das quartas de final da Champion, depois de perder as duas partidas para o time de Diego Simeone, que foi a Anfield com vantagem, após ter ganho em casa por 1x0.

No tempo regulamentar o Liverpool até conseguiu empatar e tirar o placar favorável do Atlético, mas - inesperadamente - Marcos Llorente, volante, fez dois gols e deu assistência para um terceiro,acabando com o sonho do bicampeonato dos Reds.

Autor também do gol em casa, Llorente, em entrevista ao Marca, da , contou sobre o jogo dramático, do qual foi um dos protagonistas. O volante disse que eles foram empurrados para o ataque, ainda mais depois de tomar o 2x0, já na prorrogação: "Sabíamos que não tínhamos escolha a não ser ir para frente. Eles tiveram milhões de chances e eu acho que eles acreditaram que tinham feito o suficiente com os gols, mas com a nossa reação eles surtaram".

Por ser de uma posição mais defensiva, o espanhol não é muito frequentador da terceira metade do campo, e ainda assim marcou três gols importantíssimos na disputa pela vaga nas quartas. "Não estou acostumado a estar nessas situações", confessou.

O jogador de 25 anos admitiu que foi bastante favorecido pela sorte e explicou seus tentos: No primeiro gol eu perdi a bola e apertei o goleiro, que nos deu a bola de volta. No segundo, quando Morata me deu a bola eu olhei para trás e ninguém estava comigo. Eu dei o chute".

Tamanha foi a partida do Atlético para evitar o revés, que mesmo com os dois gols heróicos, Llorente não foi eleito o cara da partida, título que ficou com seu companheiro de Atleti, o goleiro Oblak.

Por conta da paralisação do futebol, nem todos os jogos de volta das oitavas de final aconteceram e, com isso, os espanhóis ainda não conhecem o seu adversário para a próxima fase, tampouco quando o campeonato vai recomeçar.