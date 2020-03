Herói do Atlético foi descartado por Zidane no Real antes de decidir contra o Liverpool

Jovem meio-campista tem longa história na base do Real Madrid, mas foi vítima da "limpa" promovida por Zidane em sua segunda passagem como técnico

Quando Zinedine Zidane, do , deu o 'ok' para a liberação de Marcos Llorente para o , em meados de junho, ele provavelmente não esperava que o jovem meio-campista pudesse ter o poder de decisão demonstrado nessa quarta-feira (11), na . O meia de 25 anos anotou dois dos três gols da equipe espanhola sobre o , em pleno Anfield, e decretou a precoce eliminação do atual campeão europeu.

Llorente é natural de Madri e foi por lá que começou sua jornada no futebol. Em 2008, quando tinha apenas 13 anos, ele assinou contrato de formação com o Real Madrid e por ali foi subindo nos times até ser promovido ao profissional em 2016.

O jovem atleta tem o futebol como uma herança familiar, já que seu pai, Paco Llorente também foi jogador, tanto do Atlético, quanto do Real Madrid. Pelo time blanco, Paco conquistou cinco títulos, sendo três campeonatos espanhois. Além disso, ele também é sobrinho de Julio Llorente, também um ex-jogador do Real Madrid.

Quando Zidane retornou ao Real Madrid, no final da temporada 2018/19, encontrou um time que tentava passar por um processo de reconstrução, especialmente sob o comando de Santiago Solari. O antigo treinador deu chances a vários atletas mais jovens e Llorente era um que vinha sendo contemplado pelo treinador argentino.

Porém, a volta de Zizou decretou o fim do sonho de Llorente de se firmar na equipe principal do time blanco. Entretanto, o interesse estava bem ao lado. Diego Simeone demonstrou interesse imediato no jovem jogador e pediu a contratação dele à diretoria colchonera.

Embora os valores da negociação não tenham sido revelados, estima-se que o Atlético de Madrid tenha pago cerca de R$ 173 milhões (40 milhões de euros na cotação da época).

Alguns meses depois, Llorente parece estar na posição de quem dá as cartas. Já que foi fundamental para a classificação heroica do Atlético de Madrid sobre o temido Liverpool, de Jürgen Klopp, e seu antigo time, está próximo da eliminação na Champions League, já que perdeu o primeiro confronto contra o por 2 a 1.