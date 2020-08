Alexis Sanchez: o pesadelo de R$ 4 milhões por semana chega ao fim no Man United

Após se reencontrar sob o comando de Antonio Conte, chileno confirma sua transferência em definitivo para a Inter de Milão; United comemora

O pode comemorar, o pesadelo envolvendo Alexis Sanchez acabou oficialmente. Nesta quinta-feira (6), a transferência em definitivo do chileno para a foi confirmada com a assinatura de um contrato válido por três anos, após empréstimo de uma temporada na equipe de Antonio Conte.

No Manchester United, o maior feito de Sanchez aconteceu logo em sua chegada. O post de seu anúncio oficial bateu todos os recordes nas redes sociais, a venda de camisas do jogador que chegava do ultrapassou todos os números em Old Trafford e sua transferência teve 75% mais interações do que a ida de Neymar ao . Mas dentro de campo, a expectativa nunca foi confirmada.

Sua carreira em Manchester durou apenas 45 jogos e deixou todos os fãs, dirigentes e especialistas perplexos com o que havia acontecido com um jogador que sempre teve um desempenho espetacular na Premier League. Ele estava irreconhecível.

Enquanto isso, sua contratação afetava o vestiário do United. Anthony Martial ficou irritado por estar jogando fora de posição para acomodar o chileno e seu salário de 560 mil libras por semana (quase R$ 4 milhões por semana na cotação atual) incomodava muita gente.

Pep Guardiola avisou que tais problemas poderiam acontecer. O era o favorito para ficar com o atacante ex- , mas o valor pedido foi considerado alto demais pelo clube.

"Normalmente, tentamos ser estáveis ​​com os salários dos jogadores, porque acho que é bom para o time e a estabilidade do clube", explicou o treinador espanhol na época.

E ele estava certo. Após a chegada de Sanchez, Ander Herrera exigiu um aumento salarial, que o levou a acertar com o PSG, por exemplo.

Agora, espera-se que o mesmo não aconteça com o principal alvo dos Red Devils para a próxima temporada, Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. O clube não quer utilizar a mesma receita para desestabilizar o vestiário mais uma vez, agora que as coisas estão caminhando novamente sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer.

Além de toda a expectativa e dos problemas internos criados com a sua chegada, Sanchez parece nunca ter se encontrado em Manchester. Ele vivia isolado dentro e fora de campo. Além de seus cachorros, seu seu único amigo era Lukaku, com quem se transferiu para a Inter de Milão mais tarde.

Porém, mesmo com seu empréstimo ao clube italiano, o chileno seguiu drenando as finanças do United, que continuava pagando 175 mil libras por semana de seu salário.

Muitos acreditavam que o clube inglês pagaria seus vencimentos até o fim de seu contrato, em junho de 2022, com o fraco desempenho que ele vinha apresentando. Felizmente, para os Red Devils, Sanchez se reencontrou sob o comando de Antonio Conte.

O United não receberá nada por sua transferência e ainda terá de pagar uma multa ao jogador, mas se livrará do salário astronômico, o que já torna o negócio vantajoso.

Agora, o pesadelo acabou e o clube pode voltar suas atenções para a chegada do novo camisa 7, sem cometer os mesmo erros do passado.