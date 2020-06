A derrocada de Alexis Sánchez: o que aconteceu com o melhor jogador do Chile?

O atacante pode até ficar livre no mercado, já que nem Manchester United nem a Inter de Milão pretendem manter o jogador para a próxima temporada

É difícil de lembrar, pelo menos nos últimos anos, um jogador que caiu de produção tão rapidamente como Alexis Sánchez.

Em janeiro de 2018, o atacante foi motivo de uma disputa pública e sangrenta entre os dois clubes de Manchester, com tanto o City como o United desesperados para assinar com o chileno que estava arrebentando no . Os Red Devils venceram a batalha, mas não colheram os frutos: Alexis passou longe de alcançar o mesmo futebol em Old Trafford. E de lá pra cá, ainda não se recuperou.

O talento ainda está lá. Em uma das poucas vezes em que o jogador conseguiu ter uma sequência, na de 2019, foi um dos craques da competiçãoe levou o , tentando conquistar o tricampeonato consecutivo do torneio, para as semifinais.

Mais times

Essa motivação, além da promessa de um recomeço ao ser emprestado a , onde seria treinado por seu admirador Antonio Conte, criaram a expectativa de que a temporada 2019-20 seria melhor que os 18 meses infernais que passou no United.

Não foi o caso. Alexis só foi titular em duas partidas da até agora - o mesmo número de jogos que fez pelo Chile -, devido a um número de lesões elevado, bem como a parceria excelente formada por Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.

Quando o chileno entrou, além disso, pareceu estar lento, fora de forma e sem tempo de jogo, marcando apenas um gol em toda a temporada. Seus anos ruins vem sendo um mistério até para aqueles que conhecem o ex-craque de , Arsenal e pessoalmente.

"As vezes, no futebol, não existe uma explicação para tudo," contou Ander Herrera, seu ex-companheiro no United, ao The . "O que acontece com Alexis é uma dessas histórias. Ele chegou do Arsenal, ganhava jogos sozinho lá. Como pode um jogador que um mês, dois meses antes, era o craque de um time enorme como o Arsenal, não jogar bem no United? Não tem explicação."

Com 31 anos, o chileno deveria estar no auge de sua carreira, mas entre seus anos conturbados no United, as frustrações na Inter e a paralisação do coronavírus, Alexis pode estar perdendo duas temporadas onde deveria estar apresentando seu melhor futebol.

Por enquanto, o atleta tem um papel a desempenhar na , com os Nerazzurri praticamente fora da briga pelo Scudetto, mas ainda vivos na Coppa Italia - e ele deve ser reserva na semifinal deste sábado contra o - e na . Assim, terá mais uma oportunidade de se recuperar até o final do empréstimo, no dia 30 de junho - prazo que deve ser estendido.

Seus próximos passos, no entanto, ainda não estão claros.

"Nós confiamos muito em Alexis Sánchez para o final desta temporada," declarou o diretor de futebol da Inter, Piero Ausilio, a Sky Sports, quando perguntado sobre as chances do chileno permanecer em Milão após o final desta temporada. "Será um teste para ele. Depois, vamos ver."

O próprio United, também, terá que decidir se eles podem continuar mantendo um acordo que prevê que o clube italiano pague apenas um quarto do salário altíssimo de Alexis - cerca de 1,6 milhões de euros por mês. Assim, é possível que a equipe comandada por Solksjaer tenha que procurar um comprador para um atacante caro de mais de 30 anos, que vem de duas temporadas ruins.

#ThenAndNowAlexis Sanchez 🇨🇱



2018 👉 29 anos - estrela de nível mundial no Arsenal, prestes a ser disputado por City e United, valor de mercado 70M €



2020 👉 31 anos - Apenas 220 minutos jogados na #SerieApelo Inter (cedido pelo United), VM 16M €https://t.co/QZuwKyufuGpic.twitter.com/RA3gGJcF2L — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) June 12, 2020

O coronavírus foi certamente ainda mais frustrante para o jogador. A pandemia não só mexeu na Copa América de 2020 - talvez a maior oportunidade do atacante -, mas também, dois jogos do Chile pelas eliminatórias do , contra e .

Fale o que quiser sobre Alexis, ele raramente vai mal quando veste a camisa da seleção chilena. O ídolo poderia contar com essas partidas para tentar não só se valorizar no mercado mas também, ganhar confiança e tentar completar uma sequência.

Mais artigos abaixo

Nesse momento, ele terá que se contentar com um papel idêntico que teve antes da paralisação: ficar no banco observando Lukaku e Lautaro brilharem, enquanto recebe alguns poucos minutos no final das partidas.

No entanto, nesta etapa da carreira, Alexis tem que aproveitar cada oportunidade como se fosse o último prato de comida; se não, sua carreira na elite do futebol pode estar em seus últimos capítulos.