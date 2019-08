"A culpa não é só dele", diz Guardiola sobre fracasso de Alexis no United

Técnico do Manchester City, Guardiola acredita que o atacante florescerá na Inter de Milão após a saída do United

Pep Guardiola, técnico do , acredita que o fracasso de Alexis Sánchez, no , servirá de exemplo para o jogador durante o ano que terá na .

Sánchez acertou a ida para o clube italiano e encerrou temporariamente um período decepcionante desde que deixou o para se juntar aos Reds Devils em janeiro de 2018.

Guardiola, que chegou a demonstrar interesse nos serviços do jogador de 30 anos, acredita que a mudança à Inter fará Alexis Sánchez prosperar e voltar a atuar como antes: "Eu o conheço. Trabalhamos juntos em . Tenho um carinho especial [por ele] como jogador, é claro, mas principalmente como ser humano. Ele é um cara incrível, humilde e lutador”, e seguiu.



(Foto: Inter de MIlão)

“Agora ele decidiu se mudar para a , para uma das melhores equipes da Europa no momento, a Inter, que tem um técnico incrível como Antonio Conte, e tenho certeza de que eles vão se sair bem. Acho que a maneira como o Inter joga combina perfeitamente com ele. Jogando perto de Lukaku e, nessa posição, acho que ele terá um bom período em Milão”, disse.

Após a temporada decepcionante no United, uma transferência de Alexis já era cogitada desde o início nos bastidores do clube, uma vez que Ole Gunnar Solskjaer não parecia disposto a escalar o jogador na spartidas..

Sanchez marcou apenas cinco gols em 45 jogos com o United, mas Guardiola acredita que a culpa não pode ser atribuída somente ao atacante: "O futebol não depende de um jogador. Você acha que foi um fracasso para Alexis, mas há muitas razões”.

“Eles [os jogadores] não jogam sozinhos - não é tênis, não é golfe. Jogam contra 10 atletas em um sistema tático, contra adversários, contra muitas coisas envolvidas. Não sei o que aconteceu, não estive lá, não estarei lá, é por isso que não posso dar minha opinião - mas não penso que seja apenas por uma razão", ressaltou.

O empréstimo de um ano para a Inter fará com que Sanchez retorne ao Old Trafford. Solskjaer, vale lembrar, deu a entender que há um futuro para o jogador no clube: “Tenho certeza de que veremos Alexis de volta. Só esperamos que ele jogue futebol regularmente por um ano. Então ele poderá encontrar sua forma”.