Qual é a ligação de Alexandre Pato com Silvio Santos?

Saiba como é a convivência entre o atacante e o dono do SBT

Alexandre Pato é casado com a filha de Silvio Santos e possui uma ótima relação com o sogro. Pato sempre foi muito discreto sobre seu convívio com Silvio, pai de Rebeca Abravanel, com quem o jogador é casado há quase quatro anos, mas em entrevistas recentes o atleta vem comentando mais detalhes sobre a relação com o empresário.

Desta vez, o genro do dono do SBT revelou ao podcast "Fala, Brasólho", apresentado pelo youtuber Fred, quem seria o marido das filhas mais amado. “Eu era muito envergonhado. Mas hoje não, hoje em dia eu sou o [genro] mais querido”, confessou.

O jogador de futebol, que é casado com Rebeca Abravanel, contou que foi aconselhado pelo cunhado, Fábio Faria, a esconder suas tatuagens do apresentador do SBT: “O Fábio me falou ‘ei, Alê, o sogrão não gosta de tatuagem, não'”, relembrou o atleta. Por conta disso, Pato contou que escondeu os desenhos em sua pele por três meses por medo de desagradar o pai da amada".

Em outra entrevista, dada ao "ge.com", o marido de Rebeca Abravanel afirmou que fez com o que Silvio se interessasse por futebol: “Ele assistia aos jogos antes e parou um pouco. Quando entrei na família, começou a se interessar. Agora ele voltou a assistir aos jogos. É legal que ele já foi ao estádio, mas para ele não é fácil. Quando ele vai no estádio, não sei se ele consegue ver o jogo, fica tirando foto com as pessoas”, revelou Pato.

“Sempre que acaba o jogo, ele chega para mim e fala: ‘E aí!? Você fez aqui e aquilo…’. É bacana, temos essa proximidade. Ele brinca: ‘Hoje não fez gol, tem que melhorar’”, contou o jogador, que é casado com Rebeca Abravanel desde 2019.

Para quem não se lembra, Pato e Rebeca assumiram o relacionamento no final de 2018. Em junho de 2019, os dois se casaram em uma cerimônia intimista, que contou com a presença de famosos e familiares do casal.