Alexander-Arnold é ignorado na seleção da Inglaterra e vê vaga na Copa ameaçada

Alexander-Arnold foi deixado de fora da seleção do confronto contra a Alemanha, podendo ficar ausente até da Copa do Mundo

Rebaixada para a Série B da Liga das Nações, a seleção inglesa vive momentos de instabilidade antes da Copa do Mundo 2022. O lateral direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, por sua vez, não teve nenhum minuto durante a derrota, por 1 a 0, contra a Itália e está fora dos planos de Gareth Southgate contra a Alemanha, nesta segunda-feira (26).

De fato, nessa altura do campeonato, o jogador de 23 anos pode ver sua vaga para o Qatar ameaçada, já que ele tem a concorrência de Reece James, do Chelsea, Kyle Walker, do Manchester City, e Kieran Trippier, do Newcastle, que também passou a ser aproveitado na lateral esquerda.

Durante sua entrevista coletiva, Southgate aproveitou para comentar sobre Alexander-Arnold e os desafios da lateral direita na Inglaterra: “Claro, ele tem uma fantástica variedade de passes. Somos abençoados com diferentes perfis de jogadores nessa posição. É uma posição muito difícil de tomar decisões, mas temos que ir com aqueles em que acreditamos e, no final das contas, serei julgado pelo resultado, como sabemos. Não vejo riscos."

“Você pode ter um estilo de jogo e uma maneira de jogar, e um equilíbrio para o time, que... no Liverpool eles encontram uma maneira de jogar que traz o melhor de seus atributos. E é isso que todos nós estamos tentando fazer com cada equipe, você está tentando construir uma equipe que acentue os aspectos positivos.”

Desde o início de 2020, Alexander-Arnold atuou apenas em oito dos últimos 35 jogos da Inglaterra, gerando dúvida sobre sua participação na Copa do Mundo. Além disso, e embora Alexander-Arnold esteja desapontado por não ter atuado pela seleção, ele agora retornará a Anfield antes do próximo jogo do Liverpool, na Premier League, contra o Brighton, no próximo sábado (1).