Alex Morgan provocou ingleses com "chá" na comemoração?

Os fãs de futebol se dividiram nas redes sociais na noite desta terça-feira (2). Isso porque Alex Morgan, autora de um dos gols da vitória dos EUA por 2 a 1 sobre a na semifinal da de Futebo Feminino, comemorou de forma curiosa: como se estivesse tomando chá.

A ação de Morgan gerou dúvidas sobre o motivo do gesto. Há quem diga que a jogadora dos EUA "bebeu o chá" brincando com o famoso chá das 17h das inglesas.

No entanto, há também quem diga que a referência é a "Boston tea party", movimento chave precursor da revolução que levou a independência dos EUA, que é celebrado no dia 4 de julho.

No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.



That’s. The. Tea 🇺🇸🇺🇸🇺🇸



Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk