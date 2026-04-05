Alex Kroes está farto e quer acabar com as "mentirinhas" que circulam sobre o Ajax

Alex Kroes criticou duramente a cobertura da imprensa sobre o Ajax e, em particular, as notícias envolvendo jogadores emprestados. Segundo o diretor técnico cessante, que passa o cargo para Jordi Cruijff, está sendo transmitida uma imagem incorreta e excessivamente negativa, por exemplo, sobre o contato entre o clube e os jogadores emprestados.

Kroes afirma que as declarações de vários jogadores emprestados, que alegam não ter contato com o Ajax, não são verdadeiras. Ele ressalta que há, de fato, comunicação, embora nem sempre seja perfeita. “São tantas as mentiras que circulam e são publicadas”, diz o diretor técnico cessante do Ajax

O dirigente descreve como uma única entrevista pode rapidamente ter grandes consequências dentro do clube. “Então, essa história circula em todos os grupos de chat e todos se perguntam: como isso pode acontecer?”, explica ele. Segundo Kroes, ele conseguiu, nesse caso, comprovar imediatamente que havia, de fato, contato com o jogador em questão.

Vários nomes foram mencionados recentemente, entre eles Gerald Alders, Tristan Gooijer, Dies Janse, Nick Verschueren e Ahmetcan Kaplan. Eles teriam tido pouco ou nenhum contato com o Ajax durante o período de empréstimo. Kroes refuta essa imagem e afirma que a situação está sendo apresentada de forma muito simplista.

“Não estou dizendo que tudo corre perfeitamente. Pode melhorar, talvez até deva melhorar, admito isso com toda a franqueza”, continua ele. “Mas não é tão negativo quanto está sendo apresentado agora.”

Nessa linha, Kroes aponta para uma tendência mais ampla em torno do Ajax. O clube está constantemente sob os holofotes, o que faz com que cada detalhe seja ampliado. “Cada mosquinho vira um elefante, um elefante negativo”, afirma o dirigente.

Também no que diz respeito ao acompanhamento dos jogadores e das novas contratações, Kroes percebe que a realidade é diferente do que costuma ser retratado. Ele cita como exemplo que, internamente, há de fato pessoas trabalhando com acompanhamento, desenvolvimento linguístico e moradia. “Nem sempre corre tudo na perfeição, mas estamos nos empenhando muito para organizar isso da melhor forma possível.”

Kroes espera que o Ajax entre em águas mais calmas em breve. “No Ajax, nunca ficará tão tranquilo quanto no PSV e no Feyenoord, mas esse barulho constante não ajuda o Ajax a avançar e faz com que nem sempre tiremos o máximo de nós mesmos.”