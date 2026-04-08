Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, alcançou um novo recorde negativo após a derrota da sua equipa diante do rival Bayern de Munique, no estádio “Santiago Bernabéu”.

A equipa merengue perdeu por 1-2 para o Bayern de Munique no jogo realizado na noite de ontem, terça-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, aguardando-se o duelo decisivo em Munique na próxima quarta-feira.

O Real Madrid terá de vencer a equipa bávara diante dos seus adeptos por uma diferença de pelo menos dois golos para continuar a sua caminhada em busca do 16.º título.

Esta é a sexta derrota de Arbeloa no comando técnico do Real Madrid após 19 jogos disputados em todas as competições, contra 13 vitórias, não tendo empatado qualquer partida desde o início do seu mandato em janeiro passado.

Antes da derrota para o Bayern de Munique, as derrotas da equipa merengue com Arbeloa foram diante de: Albacete na Taça do Rei, Benfica na Liga dos Campeões, e Osasuna, Getafe e Real Mallorca na liga espanhola.

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Com isso, Arbeloa igualou o registo negativo do antigo treinador Xabi Alonso, mas em menos jogos.

Enquanto Arbeloa sofreu 6 derrotas em 19 jogos, as derrotas de Alonso ocorreram após 34 jogos.

Alonso assumiu o comando do Real Madrid no verão passado e disputou com a equipa 5 competições diferentes, perdendo para o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, para o Atlético de Madrid e o Celta de Vigo na liga espanhola, para o Liverpool e o Manchester City na Liga dos Campeões, e para o Barcelona na Supertaça de Espanha.

O Real Madrid está a caminho de mais uma época em branco, após ter sido eliminado da Supertaça nacional e da Taça do Rei, estar a 7 pontos do Barcelona na liga espanhola, além da derrota para o Bayern de Munique, que o deixa a um passo de se afastar do título continental.

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