Al Hilal prepara oferta de 8 milhões de euros para tentar tirar Everton Cebolinha do Benfica

Depois de contratar Michael, o Al Hilal segue no mercado em busca de reforços e tem na mira Everton Cebolinha, do Benfica. Segundo soube a GOAL, o clube saudita fez uma oferta de 6 milhões de euros por parte dos direitos econômicos do brasileiro.

Os portugueses, no entanto, rejeitaram e aguardam uma nova proposta. Ainda segundo soube a GOAL, a nova oferta esperada gira em torno de 8 milhões de euros. Para convencer Cebolinha, os sauditas oferecem quase o triplo de salário que o brasileiro recebe no Benfica. Os árabes precisam correr, já que a janela de transferências se encerra no dia 30 de janeiro.

Além do Al Hilal, o Flamengo segue monitorando Everton Cebolinha e não descarta oficializar uma proposta pelo jogador ao Benfica. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, não descarta uma ida a Portugal para tentar convencer o atleta e o próprio clube português.

No início da janela de transferências, Cebolinha via com bons olhos um retorno ao Brasil. No entanto, com a chegada de Nelson Veríssimo que assumiu a equipe de forma interina, ele vem se sentindo mais confortável e não descarta se dar uma nova chance no clube lusitano.