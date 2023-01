Al Ahly x Auckland City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Vai começar! Al Ahly e Auckland City se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Grand Stade de Tanger, pela primeira fase do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da Cazé TV, no streaming.

O Al Ahly terá os desfalques de Fouad, Tawfik e Shobeir para o duelo, já que o trio está lesionado. O time egípcio pode ter os recém-contratados, Percy Tau e Ahmed Kendouci, podem iniciar entre os titulares. No gol, El Shenawy está confirmado.

Do outro lado, o Auckland City conseguiu recuperar Kilkolly a tempo para a estreia, enquanto Drake e Vale, que não participaram de todos os treinamentos devido a compromissos familiares, também estão relacionados. Maior artilheiro do time, Emiliano Tade (131 gols em 193 jogos) está confirmado no comando de ataque.

Vale lembrar que quem passar deste confronto pode surgir no caminho do Real Madrid na semifinal. Para isso, será preciso vencer o jogo desta terça, além de passar pelo Seattle Sounders.

Prováveis escalações

Escalação provável do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Metwaly, Rabia, Maaloul; Afsha, Dieng, Fathi; El Shahat, Sherif, Abdel Kader.

Escalação provável do Auckland City: Tracey; Murati, Mitchell, Boxall, Lobo; Den Heijer, Howieson, Garriga; Manickum; De Vries, Tade.

Desfalques

Al Ahly

Karim Fouad, Akram Tawfik e Oufa Shobeir estão todos no departamento médico.

Auckland City

.

Quando é?