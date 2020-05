‘O Real Madrid conhece e segue Igor Gomes', diz gerente do São Paulo

Diretor executivo de futebol, Raí assegura que clubes europeus monitoram o jovem do tricolor paulista, mas que não existe nada concreto até o momento

Desde que perdeu Neymar para o , o monitora de perto as jovens promessas reveladas no futebol brasileiro. Recentemente, o clube merengue abriu os cofres e gastou altas quantias para contratar Vinícius Jr., do , Rodrygo, do , e Éder Militão, que estava no após deixar o .

Mas mesmo com todas essas recentes contratações, o time de Florentino Pérez segue monitorando muitos jovens no . E um deles é Igor Gomes, como garantem os próprios diretores do tricolor paulista.

Em entrevista com o GloboEsporte.com, Raí, diretor executivo de futebol, e Alexandre Pássaro, gerente executivo, foram perguntados se existe alguma negociação concreta entre o jovem e o Real Madrid. Raí assegurou que o meia de 21 anos desperta o interesse em diversos clubes da Europa, mas que até o momento não existe nada de concreto.

“O que a gente pode falar hoje é que (o Igor Gomes) é um jogador que está despertando a atenção dos clubes europeus. Mas não teve nenhum contato oficial. É uma realidade que ele está despertando interesse, já falei com amigos europeus, que comentam, mas é só isso”, explicou o diretor e ídolo do São Paulo.

Alexandre Pássaro também deixou claro que não sabe de nenhum contato oficial, mas garantiu que o Real Madrid sabe bem que é Igor Gomes e que o acompanha bem de perto.

“Não houve nenhuma aproximação oficial por parte do Real Madrid, nem de qualquer outro clube. O que a gente sabe é que o Real Madrid conhece e segue o Igor, assim como com certeza segue muitos outros jovens talentos ao redor do mundo, inclusive do nosso próprio elenco”.

O gerente executivo também lembrou que existe um outro fator que faz com que os espanhóis se interessem pelo jogador. Igor Gomes pode conseguir um passaporte português em breve, e isso faria com que sua contratação não ocupasse uma das vagas destinadas a jogadores estrangeiros. E para clube como o Real Madrid, que contrata muitos atletas de diferentes partes do mundo, isso pode ser algo bem vantajoso.

“Inclusive pela possibilidade de o Igor conseguir nos próximos seis meses, talvez, um passaporte português, o que não gastaria uma vaga de jogador estrangeiro em clube europeu. Mas não há nada encaminhado”, destacou.

Mas enquanto jovens promessas podem deixar o tricolor, alguns nomes consagrados também são especulados para chegar, como Cavani e Miranda. Porém, com a atual crise causada pelo novo coronavírus, com cortes de patrocínios e quedas de receitas, todos sabem que fazer caixa é o mais importante neste momento.