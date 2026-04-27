Ajax e PSV recebem candidatura espontânea de grande talento marroquino

Ismaël Baouf teve grande participação na promoção do SC Cambuur para a Vriendenloterij Eredivisie. Parece, portanto, uma questão de tempo até que o talentoso zagueiro central dê um passo adiante, talvez já neste verão.

Baouf (19) não tem medo de revelar suas ambições em entrevista ao Algemeen Dagblad. “Gostaria de ajudar o Cambuur por mais um ano na Eredivisie. Mas se o Ajax e o PSV vierem e as conversas correrem bem, por que não?”

A estrela do time da Frísia também tem ambições em outra área. Ele conquistou o título mundial com a seleção sub-20 de Marrocos no ano passado e estreou em março na seleção principal. Talvez a recompensa definitiva venha na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Se dependesse de mim, com certeza gostaria de ir. É o sonho de qualquer garoto jogar na Copa do Mundo”, disse Baouf, que ainda aguarda seus primeiros minutos em campo pela seleção semifinalista da Copa do Mundo de 2022.

O que talvez seja favorável para Baouf é o fato de Mohamed Ouhabi ser o técnico da seleção marroquina. O treinador comandou a seleção sub-20 de Marrocos em outubro do ano passado, que se sagrou campeã mundial.

“Talvez isso ajude um pouco no processo de seleção, mas, no fim das contas, o que você mostra em campo é que decide. Espero ter essa chance”, disse o esperançoso zagueiro central do Cambuur.

Baouf tem contrato com o time recém-promovido de Leeuwarden até meados de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada. O Transfermarkt avalia o jovem jogador em 2,5 milhões de euros.