Ainda sem Renato, Grêmio terá Thiago Gomes como técnico interino contra Palmeiras e Inter

Presidente Romildo Bolzan quer ganhar tempo para convencer diretoria a aprovar volta do antigo treinador

Após uma segunda-feira agitada nos bastidores, o Grêmio não conseguiu bater o martelo sobre o nome definitivo para ser o novo treinador da equipe após a demissão de Tiago Nunes. Enquanto isso, o clube anunciou que Thiago Gomes, membro da comissão técnica permanente, irá comandar o time interinamente contra o Palmeiras e no clássico contra o Internacional, no próximo final de semana.

O nome de Renato Portaluppi, que deixou o Grêmio em abril após mais de quatro anos, ganhou força ao longo do dia, mas ainda não é uma unanimidade dentro da diretoria tricolor. O anúncio, portanto, pode demorar, já que o presidente Romildo Bolzan Júnior ainda busca convencer alguns de seus pares no alto escalão, em especial o vice-presidente Cláudio Oderich e Carlos Amodeo, CEO do clube.

Desta forma, a definição temporária de Thiago Gomes como técnico interino ajuda Bolzan a ganhar tempo para definir a volta de Renato Portaluppi ao cargo deixado por Tiago Nunes. Gomes, auxiliar permanente, é um dos responsáveis pelo time de transição do Grêmio desde 2018, e inclusive comandou a equipe em algumas partidas entre a saída de Renato e a chegada de Tiago nesta temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Felipão, de favorito a 'plano B' no Grêmio

Tido como nome mais forte para ser o novo técnico do Grêmio desde o final de domingo, Luiz Felipe Scolari perdeu preferência dentro da diretoria gremista e, no momento, é um nome praticamente descartado para ser convidado ao cargo.

Esta seria a quarta passagem de Felipão pelo clube tricolor, onde conquistou títulos do Campeonato Brasileiro (1996), Libertadores (1995), Copa do Brasil (1994) e Recopa Sul-Americana (1996), além de três títulos do Campeonato Gaúcho.