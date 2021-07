Grêmio discute volta de Renato; Felipão perde força para ser novo treinador

O Tricolor segue em busca de um substituto para Tiago Nunes; segundo os empresários, nenhum dos dois foi contatado ainda

A busca por um novo técnico do Grêmio está ganhando mais um capítulo importante na tarde desta segunda-feira. Quando tudo se encaminhava para um acerto com Luiz Felipe Scolari, com o treinador descartando um convite para treinar a Seleção do Paraguai, surge o nome de Renato Portaluppi como alternativa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com isto, o debate no Conselho de Administração do Grêmio está estabelecido. Dos seis conselheiros, quatro gostariam do retorno de Renato Portaluppi, além do presidente Romildo Bolzan Júnior. Com isto, o nome de Luiz Felipe Scolari, que era o mais cotado para assumir o tricolor, começou a perder força.

A volta de Renato Portaluppi também é um desejo do grupo de jogadores, que já se manifestaram para os dirigentes de que Renato seria o nome ideal para este momento. Em relação ao Felipão, muitos atletas se manifestaram contrários a esta possibilidade.

Procurado pela reportagem da Goal, o empresário Gerson Oldenburg, agente do técnico Renato Portaluppi, revelou que em nenhum momento foi procurado pelos dirigentes do Grêmio.

“Até o momento ninguém procurou a gente. Renato está de férias no Rio de Janeiro, durante este período recebemos algumas sondagens, mas nenhuma veio do Grêmio. Sinceramente não sei dizer se Renato voltaria ou não, não debatemos este assunto até porque não fomos procurados”, destacou Gerson Oldenburg, empresário do técnico Renato Portaluppi.

Em relação ao técnico Luiz Felipe Scolari o empresário de Felipão, em contato com a reportagem da Goal revelou que até o momento não houve nenhum contato do Grêmio.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

“Até agora não aconteceu nenhum contato de ninguém do Grêmio, acho que se fosse o Felipão, alguém já teria feito alguma movimentação. O que existe no momento é uma sondagem da Seleção do Paraguai e de outros times de fora do Brasil”, destacou Jorge Machado

“O que estava emperrando a evolução destas negociações era o fato de que o Felipão não tinha feito a segunda dose da vacina, como ele tomou a segunda dose na semana passada, acredito que poderemos ter alguma novidade nesta semana. Mas o Grêmio sempre será prioridade por toda ligação que o Felipe tem com o clube”, disse o empresário de Felipão.

O perfil do novo treinador já foi estabelecido pelos dirigentes do tricolor. Segundo o vice de futebol Marcos Hermann o novo treinador tem que ser identificado com o Grêmio e conhecedor da história gremista. Seguindo esta linha, apenas Renato Portaluppi e Luiz Felipe Scolari são os cotados para assumir o cargo de técnico do Grêmio.