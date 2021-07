Quem deve ser o novo técnico do Grêmio?

Luiz Felipe Scolari é o favorito da diretoria tricolor para assumir o comando do time no lugar de Tiago Nunes, demitido na noite de domingo

O Grêmio está em busca de novo técnico. Na noite de domingo (4), a diretoria tricolor anunciou a demissão de Tiago Nunes depois de mais uma derrota da equipe no Campeonato Brasileiro. A queda por 1 a 0 diante do Atlético-GO, na Arena do Grêmio, deixou o comando técnico vazio e uma dúvida: quem será o novo treinador?

Luiz Felipe Scolari desponta como favorito entre a diretoria gremista. Um dos maiores técnicos da história do clube, Felipão agrada boa parte da torcida e está livre no mercado. Resta saber, no entanto, se o técnico de 72 anos aceitaria a missão de comandar mais uma vez a equipe tricolor.

Com apenas dois pontos conquistados em sete partidas disputadas no Brasileiro, o Grêmio é o lanterna do campeonato. Embora a disputa ainda esteja no começo, o início complicado já faz a torcida começar a calcular o que é necessário para espantar o fantasma do rebaixamento à segunda divisão.

Os dirigentes do Grêmio já têm claro que Copa do Brasil e Copa Sul-Americana ficam em segundo plano no semestre gremista enquanto a ameaça de queda à Série B do Brasileiro for real.