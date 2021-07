Grêmio quer superar interesse do Paraguai e anunciar Felipão ainda nesta segunda

Luiz Felipe Scolari é o escolhido da direção tricolor para substituir Tiago Nunes; seleção paraguaia também mira o treinador

A direção do Grêmio espera anunciar até o início da tarde desta segunda-feira o nome de Luiz Felipe Scolari como novo treinador do Tricolor. Os contatos para a contratação de Felipão iniciaram na noite de domingo, após a demissão de Tiago Nunes.

Na manhã desta segunda-feira, os dirigentes do clube continuaram as conversas com o empresário Jorge Machado, representante de Scolari e com o próprio treinador.

O vice de futebol Marcos Hermann , durante a entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-GO, já dava indícios de que Luiz Felipe Scolari era o nome de preferência do Grêmio.

“Nós temos um perfil sim, e neste sentido o Felipão é uma possibilidade, até porque ele se identifica muito com o Grêmio, mas eu não sei se ele tem interesse. Isto nós vamos ter que perguntar para ele. O perfil que queremos é de quem tenha profunda identificação com o clube. Vamos atrás, e não vou entrar em muitos detalhes por uma questão de estratégia”, destacou Hermann.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Antes de assumir o Grêmio, Scolari vai ter que primeiro negar o convite feito para treinar a seleção do Paraguai, que está na sexta colocação nas eliminatórias e irá promover uma reformulação na comissão técnica.

Mesmo anunciando Felipão na tarde desta segunda-feira, a direção gremista já encaminhou para o jogo de quarta-feira, contra o Palmeiras, o técnico interino Tiago Gomes para comandar a equipe. Luiz Felipe Scolari vem com a sua comissão técnica, que hoje é formada por dois auxiliares: Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

Se aceitar o convite, Felipão vai para a sua quarta passagem como treinador do Grêmio. A primeira ocorreu em 1987. A segunda e mais exitosa iniciou em 1993 e foi até 1996, quando ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Gaúchos. A terceira passagem ocorreu em 2014, e o período não passou de dez meses.