Ainda sem clube, Diego Costa deseja retomar conversas com o Corinthians

Desde que deixou o Atlético-MG, Diego Costa tentou uma forma de viabilizar o seu retorno ao futebol europeu no mercado da bola. O atacante foi oferecido a diversos clubes do continente nos últimos anos, mas não conseguiu uma proposta convincente para a atual temporada. Sem ofertas em mãos, não descarta uma nova conversa com o Corinthians. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal do Alê Oliveira e confirmada pela GOAL.

O agente Giuliano Bertolucci se responsabiliza por fazer a ponte entre as partes. Bem relacionado com o clube — ele atua diretamente na busca por um treinador para a vaga de Sylvinho —, o empresário é o responsável por tentar uma reaproximação do centroavante de 33 anos com o Timão.

Nos últimos dias, ele sinalizou que há interesse do atleta em discutir uma possível ida para o Parque São Jorge no mercado da bola. O presidente Duílio Monteiro Alves já havia dito que não intensificaria as negociações com o atleta em janeiro passado por causa da sua pedida salarial.

Diego Costa recebia cerca de R$ 16 milhões por temporada em sua passagem pela Cidade do Galo. O atleta, entretanto, pediu para deixar ao clube ao fim de 2021. Ele tinha a intenção de voltar à Europa. No entanto, não obteve resposta positiva dos clubes locais e segue livre no mercado da bola.

O Corinthians foi o clube que demonstrou maior interesse em sua contratação. Os paulistas propuseram dois anos de contrato mais salários na casa de R$ 17 milhões ao jogador. O mandatário Duílio Monteiro Alves cogita retomar as tratativas pelo atleta.