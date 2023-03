Água Santa x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Vila Belmiro, Água Santa e RB Bragantino duelam na noite desta segunda-feira, a partir das 21h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, da TNT e do Premiere, na TV fechada, do HBO Max e do Paulistão Play, no streaming e do canal da FPF no Youtube.

O Água Santa fez história ao alcança a semi do estadual, mas quer mais. O time de Diadema bateu o São Paulo nos pênaltis na fase anterior e tem todos os jogadores disponíveis para o duelo.

Já o RB Bragantino quer se impor diante do adversário e dar uma resposta à sua torcida, após ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. O Massa Bruta passou pelo Botafogo-SP no jogo passado e tem uma série de desfalques por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do Água Santa: Ygor; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Joílson; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Lucas Tocantins, Bruno Mezenga e Bruno Xavier.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom, Eric Ramires e Bruninho; Artur e Alerrandro.

Desfalques

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Lucas Evangelista, Praxedes, Thiago Borbas, Léo Ortiz, Raul, Helinho, Vitinho e Luan Cândido.

Quando é?