Afellay deixa o PSV após desentendimento com Bosz

Ibrahim Afellay deixou o PSV após apenas seis meses, conforme confirmou o campeão nacional por meio de seus canais oficiais. O assistente técnico teve divergências com o técnico Peter Bosz sobre seu papel na comissão técnica, o que levou à decisão de encerrar a colaboração com efeito imediato.

O ex-jogador da seleção nacional desejava conduzir mais treinos no dia a dia e estar mais envolvido na definição do conteúdo das atividades em campo. No entanto, não foi alcançado um acordo com Bosz, que, desde sua chegada a Eindhoven, mantém firmemente sua própria maneira de trabalhar e a divisão de tarefas dentro da comissão técnica.

“Em primeiro lugar, isto não é um adeus, mas um até logo”, começa Afellay no comunicado à imprensa. “Após várias conversas construtivas com a diretoria e Peter Bosz, aceitei este desafio no início deste ano com muita energia e entusiasmo, mas a prática revelou-se diferente do que eu havia imaginado.”

“Eu gostaria, por exemplo, de ter liderado com mais frequência partes dos treinos e de ter deixado mais a minha marca. Conversamos sobre isso. Temos opiniões diferentes e isso é perfeitamente normal; esse tipo de coisa acontece na vida. Nada mais, nada menos.”

“O clube também tentou, em várias ocasiões, fazer-me mudar de ideia, e eu aprecio muito isso, mas mantive a minha decisão inicial. Quero enfatizar que nos separamos em boa harmonia e que também aprendi muito com a forma de trabalhar do Peter.”

Afellay se despede de cabeça erguida. “Por enquanto, quero agradecer a todos pelos últimos meses. O PSV é e continuará sendo o meu clube.”