'Neymar é decisivo nos grandes jogos', aposta Tuchel antes de Atalanta x PSG

Contra o próprio time francês, o camisa 10 já mostrou do que é capaz em decisões importantes

O tem um grande jogo pela frente, vai enfrentar a pelas quartas de final da Liga dos Campeões, e é justamente de um jogo assim que Neymar gosta, e os franceses vão apostar nisso, garantiu Thomas Tuchel.

Na entrevista coletiva desta terça-feira (11), já em Lisboa - onde vai acontecer esta fase final da Liga dos Campeões -, o treinador do PSG, obviamente, foi muito questionado sobre o jogo contra a Atalanta, grande surpresa da temporada e que promete não dar moleza para os franceses.

Tuchel indicou que Marco Verratti não vai voltar à equipe ainda, mas que Mbappé deve estar em campo depois da lesão no tornozelo sofrida na final da Copa da , contra o Saint Étienne. Assim, o atacante deve fazer dupla com Neymar: "os dois gostam de jogar juntos", disse o treinador, comemorando a volta de seu jogador.

O brasileiro, aliás, foi outro tema em pauta na coletiva. Perguntado sobre a pressão a ser enfrentada pelo camisa 10 na partida, Tuchel ressaltou que ela sempre está lá, e que é disso mesmo que o atacante gosta. "Eu sinto que sempre há muita pressão sobre ele. Mas ele gosta. Ele está acostumado a jogar com essa pressão".

E mais, a postura de Neymar em jogos grandes, como este, é justamente no que Tuchel aposta: "Ney é decisivo nos grandes jogos e estou convencido de que ele pode ser o homem-chave para nós. Ele tem a qualidade necessária para este tipo de situação".

O torcedor do PSG deve lembrar bem o quanto Neymar gosta de jogos grandes. Em 2017, nas oitavas de final da Champions, os franceses foram confiantes para para a disputa do segundo jogo, com a vantagem de 4 a 0 construída em Paris. Mas o brasileiro, que ainda vestia a camisa do clube catalão, estava em uma noite inspirada e comandou a vitória culé por 6 a 1 - placar agregado de 6 a 5 -, que acabou eliminando os franceses da competição.

Agora, porém, a aposta é de que Neymar esteja tão - ou mais - inspirado quanto naquele dia, desta vez para o lado do PSG.

O confronto vai acontecer em partida única, nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, valeno vaga na semifinal da maior competição da Europa.