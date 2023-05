Por que o Ceará quer adiamento da final da Copa do Nordeste com o Sport?

O Vozão solicitou o adiamento por conta de um áudio vazado, atribuído ao presidente da FPF, sobre o aumento da carga dos ingressos para a decisão

O Ceará solicitou o adiamento da final contra o Sport, prevista para acontecer nesta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro, às 21h (de Brasília), da Copa do Nordeste. Em nota, a equipe requereu, além disso, a mudança do local da partida para a Arena Pernambuco, por conta de um áudio vazado, atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, sobre a promessa de ingressos aos filiados da FPF e empresas.

Em um ofício enviado à CBF, o time demonstra ciência aos áudios vazados do mandatário Evandro de Carvalho, que diz que mais de 40 mil ingressos teriam sido emitidos e vendidos pelo Sport para a partida. Porém, é importante lembrar que a capacidade da Ilha do Retiro é de 26 mil lugares.

Além disso, o Vozão relembra ainda de já ter enviado outros dois ofícios à entidade, que não foram respondidos, segundo o clube, solicitando a mudança do local da partida por questões estruturais e de segurança.

No conteúdo do áudio vazado, atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho, que motivou notas oficiais de Sport, Ceará e da Federação Pernambucana de Futebol, é possível ouvir o mandatário dizendo que os ingressos foram além da capacidade do estádio.

"Só a CBF pediu 100 ingressos. Na verdade, a gente rodou ingresso a mais, a gente foi além da capacidade do estádio. Vai ter 40 mil pessoas no campo, apesar de só caber 26 (mil), mas não tem jeito, porque a gente não consegue atender à demanda que tem", disse.

"Expliquei para a polícia que não tem o que fazer. A polícia está possessa porque diz que são 26 mil e vamos colocar 40 (mil)."

Respondendo a reportagem do ge.com, o presidente da federação alegou que o áudio é fake. Até o momento, a CBF não confirmou se a partida será adiada.