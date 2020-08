Bale fica fora dos relacionados do Real Madrid na Liga dos Campeões

Atacante galês não viaja com o restante do elenco para o duelo contra o Manchester City nesta sexta-feira, 7 de agosto

O divulgou em suas redes sociais os relacionados para o duelo decisivo contra o , na próxima sexta-feira, 7 de agosto, e Gareth Bale está fora do jogo.

Alvo de muitas críticas por parte da torcida por seu compartamento, o atacante galês estava sendo pouco utilizado por Zinedine Zidane na retomada do futebol espanhol. Em alguns jogos, Bale foi visto rindo de placares adversos contra o próprio clube e até cochilando no banco de reservas.

Bale não deve seguir no clube na próxima temporada. A situação de um dos jogadores mais caros da história merengue incomoda até mesmo companheiros de vestiário.

Por outro lado, Sergio Ramos, capitão e uma das referências do time campeão espanhol, viaja para Manchester mesmo suspenso. O zagueiro foi expulso no duelo de ida, vencido pelo City por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, e não será opção para o jogo no Etihad Stadium.

Todos os brasileiros do elenco principal foram relacionados, mas Zidane deve apostar em um ataque sem Vinícius Júnior e Rodrygo como titulares.

Confira os relacionados pelo Real Madrid para o jogo contra o Manchester City

Goleiros: Courtois, Areola e Altube.

Defensores: Carvajal, Éder Militão, Sergio Ramos (suspenso), Varane, Nacho, Marcelo, Mendy e Javi Hernandéz.

Meio campistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Atacantes: Hazard, Benzema, Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Vinícius Júnior e Rodrygo.