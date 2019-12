Gallardo melhor que Jesus? Argentino bate técnico do Flamengo em tradicional prêmio

Flamenguistas lembraram da final da Libertadores e questionaram prêmio dado a Marcelo Gallardo

Nesta última terça-feira, foram anunciados os vencedores do prêmio "Rei da América", do jornal uruguaio El País, honraria mais tradicional do futebol sul-americano. E um resultado em especial não agradou à torcida do .

No prêmio de melhor treinador da América, o ganhador foi Marcelo Gallardo, do , pelo segundo ano consecutivo: justo o técnico batido por Jorge Jesus na final da Copa Libertadores da América. Na votação realizada por jornalistas, o argentino bateu o português com certa vantagem, tendo 216 votos, contra 133 do flamenguista.

É o segundo ano consecutivo que Gallardo sai com a premiação: a publicação aproveitou para compará-lo com o também argentino José Pékerman, que venceu três vezes a honraria. Outros nomes conhecidos que já foram eleitos como melhor treinador da América foram Telê Santana, Felipão, Edgardo Bauza, Óscar Tabarez, Reinaldo Rueda, Jorge Sampaoli e Tite.

O prêmio dado a Marcelo Gallardo causou críticas da torcida do Flamengo, que relembrou a final da ; Veja algumas reações:

Gallardo??? Jesus ganhou a Libertadores só com 5 meses de trabalho, Gallardo é um monstro mas nessa temporada o Jesus merecia mais. — ʝσãσ ℓυcαѕ (@whoisJoaoLucass) December 31, 2019

Gallardo que quase não se classifica pra libertadores de 2020 e ainda foi superado por Jesus no confronto direto, lamentável. Um grande treinador porém não existe discussão sobre o melhor treinador da América. — MENGAO 🏴🚩 (@Rgmsilva7) December 31, 2019

Ainda tô procurando o que o Marcelo Gallardo ganhou em 2019 para ser escolhido o melhor de 2019, pra mim que começa treinando em Junho e é campeão da libertadores, brasileiro, e finalista de mundial merece mais! — Imperador da Gávea ᶜʳᶠ 🔴⚫ (@ju_crf_) December 31, 2019