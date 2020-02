Adebayor na Libertadores e rival do Santos: Olímpia se empolga com atacante de 35 anos

Vice presidente do clube paraguaio confirma acerto com atacante do Togo; primeiro duelo com santistas será dia 17 de março

O atacante Emmanuel Adebayor está muito perto de virar o novo reforço do Olímpia, do . Inclusive, nesta sexta-feira (7), o vice-presidente do clube, Pedro Balotta, cravou o acerto com o atleta togolês. Em entrevista concedida a imprensa, o dirigente afirmou que o atleta será apresentado no dia 19 de fevereiro, caso o clube adquira mais 20 mil sócios torcedores.

O centroavante de 35 anos está sem clube desde que deixou o Kayserispor, da , em dezembro do ano passado. Com passagens pelos gigantes , , e no currículo, o jogador figurou durante muitos anos entre os principais atacantes do mundo e soma 240 gols na carreira. Pela seleção do Togo, Adebayor marcou 32 vezes em 87 partidas e chegou a disputar a de 2006, na .

🇹🇬 One of Togo's greatest ever footballers! @E_Adebayor will go down as one of the most lethal strikers Africa have ever produced! 😲



What's your favourite Emmanuel Adebayor moment for Togo? 🤔 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/X7oJdJc5MB — CAF (@CAF_Online) January 4, 2020

Agora, o atacante chega para reforçar os paraguaios na disputa da Libertadores da América de 2020. A equipe, que promete ser um dos destaques da competição, está no mesmo grupo que o , e os duelos entre os dois times acontecerão nos dias 17 de março e 23 de abril.

Além de Adebayor, o Olímpia também fechou a contratação de Derlis González, ex-jogador do clube da Vila Belmiro. Assim, os dois jogadores serão armas importantes para os paraguaios nos duelos contra o tricampeão da Libertadores.