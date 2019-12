Diego Forlán começa como técnico no Peñarol com irmão e pai na comissão

O craque uruguaio, que recentemente se aposentou, terá a primeira oportunidade como treinador

Poucas famílias são tão importantes na história do quando os Forlán. O pai, Pablo, foi um dos craques nas conquistas de Libertadores e Mundial em 1966, e o filho, Diego, começou na base do clube carbonero antes de rodar o mundo sendo um dos principais jogadores de sua época.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Pois agora, esta relação acaba de ficar ainda mais estreita. Nesta sexta-feira (20), Diego Forlán foi anunciado como novo treinador do Peñarol.

O craque da de 2010, que recentemente pendurou as chuteiras, vinha estudando desde 2017 e terá, segundo informações do Marca, o irmão Pablo como auxiliar. O Pablo pai também deverá estar presente como consultor, uma vez que é uma figura mítica pelo que fez como jogador e também como técnico do Peñarol.

Este será o primeiro trabalho de Diego Forlán como treinador. A equipe uruguaia estará na Libertadores 2020 e está no mesmo grupo do Athletico Paranaense.