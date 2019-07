Acabou o dinheiro! Barcelona não tem verba suficiente para Neymar

Clube catalão apresenta um superávit de 4,5 milhões de euros e constata que segue sem poder satisfazer as pretensões do PSG pelo craque brasileiro

O apresentou um superávit econômico de 4,5 milhões de euros depois de arcar com os impostos no fim do exercício econômico de 2018/2019. Porém, mesmo que tenha apresentado um quadro positivo, o clube está sem a capacidade necessária para desembolsar o que o pede por Neymar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O Barcelona não terá problemas para realizar a sua próxima operação no mercado da bola, que deve ser a incorporação de Junior Firpo, do , por 30 milhões de euros. O clube, no entanto, ainda não desistiu totalmente do brasileiro Neymar.

Mais artigos abaixo

O PSG mantém o pedido de 220 milhões de euros, o mesmo que pagou há dois anos para tirá-lo do Camp Nou, e já recusou qualquer proposta que inclua jogadores barcelonistas, desde Philippe Coutinho até Ousmane Dembélé e Samuel Umtiti, passando por Ivan Rakitic, um jogador que segue sendo crucial para o time de Ernesto Valverde.

Não há, portanto, perspectiva de que o Barcelona possa construir uma proposta financeiramente aceitável para o PSG. É difícil que o clube consiga até o fim da atual janela de transferências, já que depende de vendas vantajosas. Talvez, o próprio Coutinho, sem se esquecer de Malcom e Rafinha Alcântara. Mas a realidade é que, hoje, o Barcelona segue sem poder lutar por Neymar, muito menos se a ou qualquer outro clube entrar na briga pelo brasileiro.