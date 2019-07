Juventus consulta PSG para ter Neymar, que ainda sonha com o Barcelona

Sem fazer loucuras, clube italiano estuda oferta envolvendo Matuidi e Dybala e consulta até Cristiano Ronaldo sobre o negócio

Decidido a sair do , Neymar tem como prioridade a volta para o futebol espanhol, com preferência notória pelo , mas vê a surgir como forte candidata na disputa pela sua contratação. A Goal apurou que os italianos passaram a estudar concretamente nos últimos dias a formalização de uma oferta para o clube francês, com quem nutre bom relacionamento.

A Juve está longe de fazer uma loucura financeira pelo craque brasileiro, principalmente depois de ter desembolsado de imediato 75 milhões de euros pelo zagueiro holandês Matthijs de Ligt, do . Porém, acredita que pode conseguir um bom acordo, num negócio que, além de uma quantia em dinheiro, envolveria dois jogadores em troca.

Matuidi e Dybala a princípio são os nomes em discussão. O volante francês, que curiosamente já defendeu o PSG, agrada muito a Leonardo, hoje novamente responsável por comandar o futebol do clube parisiense. Já o atacante argentino é visto pelos dois lados como o substituto ideal de Neymar e, por isso, foi o primeiro atleta a entrar em pauta.

Inicialmente, o PSG não pretende receber jogadores para abater no valor de uma possível negociação. Quer sobretudo dinheiro, a fim de recuperar os 222 milhões de euros investidos em agosto de 2017. Ao mesmo tempo, os franceses sabem que hoje, no mercado europeu, pouquíssimos clubes estão dispostos a pagar tanto.

Antes tido por muitos como "destino certo" para Neymar, o neste momento está fora da briga. Já gastou mais de 300 milhões de euros em contratações, com destaque para Hazard, que custou 100 milhões de euros, e não conta com o total apoio de Zinedine Zidane. O treinador francês prefere que eventuais novos esforços financeiros sejam por Pogba ou Mbappé.

Com base no atual cenário, a Juventus iniciou os primeiros contatos com o PSG e acredita sim que tem chance de obter sucesso na investida por Neymar, porque também está ciente que os franceses não têm interesse em revender o craque para o Barcelona, que, por sua vez, agora não tem condições de pagar pela transferência. Além disso, a relação entre catalães e parisienses é péssima.

Internamente, o nome de Neymar já é analisado na Vecchia Signora. Maurício Sarri e até mesmo Cristiano Ronaldo foram informados do interesse no brasileiro de 27 anos. Ambos aprovaram a ideia. O próximo passo dos italianos é, por intermédio do agente israelense Pini Zahavi, se reunir com o PSG, num encontro que deve acontecer na , já nesta semana.